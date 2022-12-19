150 جنيها تراجعا للجرام.. الذهب يهوى من جديد

الشارقة - اميمة ياسر -

هوى سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الإثنين، حيث هبط الجرام 150 جنيها، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، مع زيادة المعدن عالمياً، وفقا لتصريحات نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية لموقع "مصراوي".

ومع بداية تعاملات اليوم، هوى سعر جرام الذهب 75 جنيها، قبل أن يعاود الارتفاع بنفس القيمة بمنتصف التعاملات، ثم انخفض مرة أخرى خلال التعاملات.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم.

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1100 جنيه للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 1414 جنيها للجرام.

وهوى سعر الذهب عيار 21 إلى 1650 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 1886 جنيها للجرام.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 13200 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وصعد سعر الذهب عالميا في منتصف تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، إلى نحو 1795 دولارا للأوقية، بنسبة زيادة قدرها 0.15%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.