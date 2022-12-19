وزير الإسكان يتفقد مع نظرائه العرب ورؤساء الوفود كابيتال بارك بالعاصمة الجديدة

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القاهرة - سامية سيد - الجزار: المشروع يتم تنفيذه لأول مرة بمصر بسواعد عمال شركات المقاولات المصرية.. ويُعد أكبر حديقة مركزية فى الشرق الأوسط وثانى أكبر حديقة على مستوى العالم

"الحدائق المركزية" و"منطقة الأعمال المركزية" سيشكلان معا علامة مميزة في تاريخ العمران المصري الحديث

واصل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع نظرائه وزراء الإسكان والتعمير العرب، ورؤساء الوفود العربية، زيارة مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تجولوا بقطاعات مشروع الحدائق المركزية "كابيتال بارك"، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الإسكان العربي السابع.

وأوضح وزير الإسكان، أن مشروع الحدائق المركزية "كابيتال بارك"، يتم تنفيذه لأول مرة بمصر، بسواعد عمال شركات المقاولات المصرية، ويُعد أكبر حديقة مركزية فى الشرق الأوسط، وثانى أكبر حديقة على مستوى العالم، ويبلغ طولها أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، وسيشكل مع مشروع منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، علامة مميزة في تاريخ العمران المصري الحديث

وقدم الوزير، لنظرائه العرب، شرحاً عن مكونات مشروع الحدائق المركزية "كابيتال بارك"، والذى يتكون من 3 قطاعات، وسيوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، يسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع، ويحتوى المشروع على مساحات خضراء، وبحيرات، وملاعب، وممرات للدراجات، ومجمعات مطاعم، ومناطق ترفيهية، ومساحة مخصصة لإقامة مشروعات استثمارية مستقبلية، ويضم المكونات التالية (بحيرة القراءة والعلوم - حديقة تعليمية للأطفال - الساحة الاحتفالية - بحيرة الفنون - الحديقة التراثية - النادي الريفي - النادي الرياضي - الساحة المركزية - مجمع المطاعم - السينما المفتوحة - الحديقة التفاعلية - حديقة الأعمال الفنية - بحيرة القوارب - واحة الرفاهية - حديقة ذات طابع إسلامي).