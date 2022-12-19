الأتربى: الحكومة بالتعاون مع البنك المركزى نجحا فى مواجهة التحديات الاقتصادية

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القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد المصارف العربية واتحاد بنوك مصر محمد الأتربي، أن الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي نجحا في مواجهة التحديات الاقتصادية، مشددا على أن القطاع المصرفي المصري داعم كبير للاقتصاد المصري.

وقال الأتربي بكلمة حول "التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي" اليوم الاثنين- أن قمة المناخ أسهمت في اكتشاف 6 آلاف شركة مهتمة بالاقتصاد الأخضر، والبنوك مستعدة لتمويل هذه الشركات.

وأشار إلى أن معدل كفاية رأس المال بالبنوك ارتفع أيضا من 13.9% في 2014 إلى 21% في 2022، فيما انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة من 8.5% من إجمالي محفظة القروض إلى 3.2%.

وبين أن محفظة الودائع ارتفعت أيضا من 1.4 تريليون جنيه إلى 7.8 تريليون جنيه، كما ارتفعت محفظة القروض من 570 مليار جنيه إلى 3.7 تريليون جنيه، وارتفعت نسبة القروض للودائع من 41% إلى 48%.

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي هشام عكاشة أن الدولة تتبع سياسات لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، بالإضافة إلى استمرار جهود تنوع مصادر السيولة الدولارية.

وأوضح عكاشة أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات الاستباقية لمواجهة الأحداث المتنوعة التي تنوعت سياساتها، ومنها وصول معيار كفاية رأس المالي إلى 21% والقروض غير المنتظمة إلى المنتظمة 2.1% والتي تعد الداعم الأساسي للاقتصاد.