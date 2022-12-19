شكرا لقرائتكم خبر عن "البترول" تنشر إرشادات مهمة للتعامل الآمن مع استخدامات الغاز بالمنازل..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية، على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، نصائح وإرشادات مهمة للتعامل الآمن مع استخدامات الغاز الطبيعى فى المنازل، والتى تضمنت الآتى:

1- عدم العبث نهائيًا بمهمات الغاز الطبيعى.

2-عدم اللجوء إلى أشخاص غير مؤهلين للتعامل مع سخانات الغاز، أو استخدام خامات غير معتمدة (خامات سباكة ) على أن يكون التعامل فقط مع الشركات المعتمدة للغاز.

3- عدم سد فتحات التهوية الخاصة بالسخانات (الهواية) نهائيا إذ يلجأ بعض العملاء الى الغائها او سدها بمعرفتهم وخصوصا مع برودة الطقس.

4- عدم إلغاء المدخنة الخاصة بالسخان (المركبة فوق السخان ) لأى سبب من الأسباب.

5- عدم استبدال أجهزة السخان أو البوتاجاز وتحويلهم للعمل بالغاز الطبيعى عن طريق العميل.

5- التأكد من غلق صنابير المياة الساخنة حال انقطاع المياة الأمر الذى قد يؤدى فى حالة عدم غلقها إلى تشغيل السخان بصفة مستمرة دون توقف و بدون علم العميل.