شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 79.51 دولار لبرنت و74.73 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط 79.51 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 74.73 دولار، حيث ارتفعت أسعار النفط اليوم مع انتعاش الطلب.

وقال الدكتور ممدوح سلامة، خبير الطاقة والنفط العالمي من لندن، إن أذربيجان تُولد الكهرباء من مخزون الغاز لديها، وهذا يعني انخفاض الغاز القادم منها إلى الاتحاد الأوروبي، الذي يقدر بنحو 20 مليار متر مكعب فى العام، وبسبب إمداداتها المحدودة من المتوقع خفض الغاز.

وأضاف خبير الطاقة والنفط العالمي من لندن، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن أوروبا تحاول إيجاد مصدر آخر للطاقة بديلًا للغاز الروسي، من خلال مد كابل لنقل الكهرباء من أذربيجان.

وأوضح خبير الطاقة والنفط العالمي من لندن، هذا الحل البديل لن يحل محل الإمدادات الروسية من الغاز، ومن المتوقع أن هذا الكابل الذي يمر تحت البحر الأسود لا يرى النور، بسبب تكلفته الباهظة.

ونشرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث سجلت أسعار النفط الخام أكبر مكاسب أسبوعية لها بالأسواق الآجلة منذ شهر أكتوبر بلغت حوالى 3.9% لخام برنت و4.6% لخام غرب تكساس الأمريكي.

وتلقت أسعار النفط دعماً من توقعات منظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية بشأن ارتفاع الطلب العالمي على النفط خلال العام القادم 2023، بدعم من تراجع الزيادة في أسعار الفائدة الأمريكية وتباطؤ التضخم واحتواء فيروس 1-Covid في الصين.

واستمرار إغلاق خط أنابيب Keystone الذي ينقل النفط الخام من مقاطعة Alberta الكندية إلى الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية حدوث تسرب نحو 14 ألف برميل من النفط الخام، وهو أكبر تسرب في ما يقارب 10 أعوام.

وإشارة وزارة الطاقة الأمريكية إلى توجهها نحو شراء حوالي 3 ملايين برميل من النفط الخام المحلي لدعم المخزونات الاستراتيجية.

وتخفيف القيود والإجراءات الصارمة المرتبطة بسياسة Zero Coid في الصين أكبر مستورد وثاني أكبر مستهلك عالمي للنفط.

وتأثرت أسعار النفط سلباً بكل من المخاوف بأن يؤدي الركود الاقتصادي المحتمل إلى ضعف الطلب على النفط، في ظل توجه البنوك المركزية في أوروبا وأمريكا الشمالية إلى الاستمرار في سياسة رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم، ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي، مما يجعل النغط أعلى تكلفة بالعملات الأخرى.

وارتفاع مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية بأعلى وتيرة مسجلة منذ مارس 2021، بلغت أكثر من 10 ملايين برميل، تزامناً مع تراجع نشاط مصافي التكرير واستمرار السحب من المخزونات الاستراتيجية التي سجلت أدنى مستوى لها منذ يناير 1984.

وارتفاع مخزونات الغازولين الأمريكية بشكل أكبر من المتوقع، وارتفاع مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل، وهو ما يعد مؤشر على تراجع الطلب.