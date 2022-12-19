سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الإثنين

الشارقة - اميمة ياسر -

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، الإثنين، في بداية التعاملات البنكية اليومية.

وخلال الأسابيع الأخيرة، شهد الدولار استقراراً ملحوظاً في أسعار صرفه أمام الجنيه المصري.

وفيما يلي سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية، وفقاً لموقع "المال".

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني مقابل الجنيه المصري: 24.66 جنيه للشراء، 24.72 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم مصر: 24.62 جنيه للشراء، 24.72 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصري: 24.69 جنيه للشراء، 24.72 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 24.65 جنيه للشراء، 24.72 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس مقابل الجنيه: 24.62 جنيه للشراء، 24.72 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد: 24.62 جنيه للشراء، 24.72 للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك مقابل الجنيه المصري: 24.67 جنيه للشراء، 24.72 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك المشرق: 24.67 جنيه للشراء، 24.72 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي مقابل الجنيه المصري: 24.69 جنيه للشراء، 24.72 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 24.67 جنيه للشراء، 24.72 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري: 24.61 جنيه للشراء، 24.66 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 24.61 جنيه للشراء، 24.66 للبيع.