سعر الدولار اليوم الاثنين 19-12-2022 بالبنوك المصرية

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الدولار استقراره أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 19-12-2022، ببداية التعاملات الصباحية فى البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر 24.61 للشراء و24.66 جنيه للبيع، أما فى بنك الإسكندرية 24.67 جنيه للشراء 24.72 جنيه للبيع، بينما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 24.63 جنيه للشراء، 24.71 جنيه للبيع.

محمد يوسف

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