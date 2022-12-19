شكرا لقرائتكم خبر عن 811 مليون جنيه قيمة طرح خطى 3 و4 بالقومية للأسمنت تحت التصفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة القومية للأسمنت "تحت التصفية" والتابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، عن عقد مزاد علنى جديد خلال الأيام المقبلة لبيع خطى إنتاج الاسمنت رقم 3 و4 وتبلغ قيمتهما نحو811 مليون جنيه بعدما فشلت عملية بيع الخطين في المزاد الماضى.

كشفت مصادر بقطاع الأعمال العام لـ"الخليج 365"، أن المزاد الأول فازت به إحدى الشركات لكنها تراجعت عن استكمال عملية الشراء رغم دفعها نحو 9 ملايين جنيه للدخول في المزاد ، لافتة إلى أن المرحلة المقبلة سيتم طرح كل خط على حدة وبصورة منفصلة عن الخط الأخر، مما يساهم في تحقيق أعلى إيراد للشركة خاصة أن الخطين يتم بيعها بحالة جيدة وليست خردة.

وأوضحت المصادر، يتم حاليا إعادة تقييم الخطين تمهيدا لتحيد موعد جديد للمزاد بالقيمة التقديرية والتي تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية .

يشار أنه تعد الشركة القومية للأسمنت إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة الكيماوية، تأسست عام 1956، وبتاريخ 2/10/2018 صدر قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بحل الشركة وتصفيتها، وذلك على ضوء العرض المرئى لاستشارى مركز الدراسات والبحوث التعدينية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، والذى انتهى إلى عدم الجدوى الاقتصادية للمشروع الإصلاحى المقترح لإعادة تشغيل مصانع الشركة القومية للأسمنت، وأوصى بعدم ضخ أية أموال استثمارية جديدة لإعادة التشغيل.