شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" تساهم فى تحقيق 10 أهداف للتنمية المستدامة بالريف.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساهم المبادرة الرئاسية حياة كريمة في تحقيق نحو 10 أهداف من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، حيث تعمل في 4584 قرية تابعة لـ 175 مركزا و28 ألف تابع لخدمة 58 مليون مواطن في 20 محافظة بحسب الموقع الرسمي للمبادرة.

أبرز الأهداف التي تحققها حياة كريمة:

1 - القضاء على الفقر

2 - القضاء على الجوع .

3 - توفير الصحة الجيدة .

4 – التعليم.

5 - المساواة بين الجنسين.

6 - توفير الطاقة .

7 - العمل اللائق .

8 - الصناعة والابتكار.

9 - المجتمعات المستدامة.

10- السلام والعدالة الاجتماعية.

وارتكزت المعايير الأساسية لتحديد القرى الأكثر احتياجا من خلال ،ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه ، وانخفاض نسبة التعليم، وارتفاع كثافة فصول المدارس ، بجانب الاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية ، علاوة على سوء أحوال شبكات الطرق ، وارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة في تلك القرى ، وكذلك الأسر الأكثر احتياجا في التجمعات الريفية ومنهم كبار السن.