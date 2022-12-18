شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا حدث في أسواق النفط خلال أسبوع؟.. اعرف آخر المستجدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث سجلت أسعار النفط الخام أكبر مكاسب أسبوعية لها بالأسواق الآجلة منذ شهر أكتوبر بلغت حوالي 3.9% لخام برنت و 4.6% لخام غرب تكساس الأمريكي.

تلقت أسعار النفط دعماً من

توقعات منظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية بشأن ارتفاع الطلب العالمي على النفط خلال العام القادم 2023 ، بدعم من تراجع الزيادة في أسعار الفائدة الأمريكية وتباطؤ التضخم واحتواء فيروس 1-Covid في الصين.

استمرار إغلاق خط أنابيب Keystone الذي ينقل النفط الخام من مقاطعة Alberta الكندية إلى الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية حدوث تسرب نحو 14 ألف برميل من النفط الخام، وهو أكبر تسرب في ما يقارب 10 أعوام.

إشارة وزارة الطاقة الأمريكية إلى توجهها نحو شراء حوالي 3 مليون برميل من النفط الخام المحلي لدعم المخزونات الاستراتيجية.

تخفيف القيود والإجراءات الصارمة المرتبطة بسياسة Zero Coid في الصين أكبر مستورد وثاني أكبر مستهلك عالمي للنفط.

تأثرت أسعار النفط سلباً بكل من

المخاوف بأن يؤدي الركود الاقتصادي المحتمل إلى ضعف الطلب على النفط، في ظل توجه البنوك المركزية في أوروبا وأمريكا الشمالية إلى الاستمرار في سياسة رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم. ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي، مما يجعل النغط أعلى تكلفة بالعملات الأخرى.

ارتفاع مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية بأعلى وتيرة مسجلة منذ مارس 2021، بلغت أكثر من 10 مليون برميل، تزامناً مع تراجع نشاط مصافي التكرير واستمرار السحب من المخزونات الاستراتيجية التي سجلت أدنى مستوى لها منذ يناير 1984.

ارتفاع مخزونات الغازولين الأمريكية بشكل أكبر من المتوقع، وارتفاع مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل، وهو ما يعد مؤشر على تراجع الطلب.