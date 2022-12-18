شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 18-12-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 18-12-2022.

إيقاف تداول 3 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: بنك فيصل الإسلامي المصري بالجنيه، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.

البورصة تخسر 13.5 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 13.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 960.017 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 909.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.98 مليار جنيه، عبر تنفيذ 78 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.81% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.35%، والعرب على 11.84%، واستحوذت المؤسسات على 22.66% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.33%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 243.3 ألف جنيه، 42.2 مليون جنيه، 60.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 34.5 مليون جنيه، 17.3 مليون جنيه، 50.6 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 14843 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 2594 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 17851 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 6107 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 2836 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 4167 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 3609 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 1271 نقطة.

وصعدت أسهم 35 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 107 شركة، ولم تتغير مستويات 62 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) بسعر إغلاق 3.030 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.91%.

- المصرية لنظم التعليم الحديثة بسعر إغلاق 0.167 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.74%.

- مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 146.990 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.25%.

- مصر للأسواق الحرة بسعر إغلاق 13 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.73%.

- بنك البركة مصر بسعر إغلاق 8.910 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.69%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الدولية للمحاصيل الزراعية بسعر إغلاق 6.560 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.55%.

- الاستثمار العقاري العربي-اليكو بسعر إغلاق 0.783 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.34%.

- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بسعر إغلاق 17.220 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.80%.

- مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر بسعر إغلاق 16.990 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.03%.

- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 19.390 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5%.