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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منتدى الاستثمار السعودي - الأذربيجاني ينطلق في العاصمة الأذربيجانية باكو اليوم الاثنين، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في مختلف القطاعات والمجالات بين البلدين.

وتتضمن أعمال المنتدى عروضا عن الاستثمار في البلدين، وجلسات نقاش حول عدد من الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات مختلفة.

وسيتخلل المنتدى اجتماعات ثنائية بين ممثلي القطاع الخاص من الجانبين لبحث فرص التعاون والشراكة والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة.