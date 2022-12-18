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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بنك التنمية الأفريقي وافق على تمويل مشروع طارئ لإنتاج القمح في السودان بمبلغ 73.81 مليون دولار.

وأفاد مجلس إدارة مجموعة بنك التنمية الأفريقي، في بيان، أن الأموال المقدمة من البنك ستساعد في شراء وتسليم بذور معتمدة لأصناف متكيفة مع المناخ، وأسمدة، وخدمات إرشادية للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يزيد المشروع إنتاج القمح بأكثر من الضعف من 630 ألف طن حاليا إلى 1.52 مليون طن في غضون عامين.

وأضاف «إن المشروع سيستفيد منه حوالي 400 ألف أسرة زراعية ، وما يقرب من 800 ألف عامل».

وقال المدير العام لبنك التنمية الأفريقي لمنطقة شرق أفريقيا نينا نوابوفو «إن السودان الذي يضم أكبر مساحة مروية في أفريقيا جنوب الصحراء، لديه إمكانات هائلة ليس فقط لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، ولكن أيضا ليصبح مصدرا.