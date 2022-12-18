شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد الأوروبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبموجب اتفاق مؤقت أعلنه ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، سيتم توسيع نطاق تداول الانبعاثات ليشمل التدفئة والنقل البري، وسيشمل الشحن، كما سيعمل الاتحاد الأوروبي على تسريع وتيرة التزام الشركات، من منتجي الطاقة إلى صانعي الصلب، بالحد من التلوث.وتعد هذه الإصلاحات العميقة جزءا من خطة الدول الأوروبية لخفض الانبعاثات بنسبة 55% على الأقل عن مستويات 1990 بحلول 2030، والوصول إلى صافي الصفر بحلول 2050.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.