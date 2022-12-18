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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الاتحاد الأوروبي توصل إلى اتفاق لتعزيز وتوسيع سوق الكربون الرئيسي، وأيد محور استراتيجية الصفقة الخضراء الأوروبية التي تهدف إلى جعل اقتصاد الاتحاد الأوروبي محايدا مناخيا بحلول منتصف القرن.

وبموجب اتفاق مؤقت أعلنه ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، سيتم توسيع نطاق تداول الانبعاثات ليشمل التدفئة والنقل البري، وسيشمل الشحن، كما سيعمل الاتحاد الأوروبي على تسريع وتيرة التزام الشركات، من منتجي الطاقة إلى صانعي الصلب، بالحد من التلوث.

وتعد هذه الإصلاحات العميقة جزءا من خطة الدول الأوروبية لخفض الانبعاثات بنسبة 55% على الأقل عن مستويات 1990 بحلول 2030، والوصول إلى صافي الصفر بحلول 2050.