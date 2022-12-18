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وأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية أوردتها وكالة كيودو للأنباء، أن الواردات المتعلقة بالطاقة رفعت إجمالي الواردات بنسبة 30.3 % عن العام السابق إلى 10.86 تريليونات ين، هذا بالمقارنة مع الصادرات التي نمت بنسبة 20 % إلى 8.84 تريليونات ين وسط شحنات قوية من السيارات والآلات متجهة إلى الولايات المتحدة.وانخفض الين بشكل حاد في نوفمبر على أساس سنوي مقارنة بالدولار الأمريكي، مما أدى إلى تضخم تكاليف الاستيراد.
وكانت اليابان في المنطقة الحمراء للشهر السادس عشر على التوالي، وتضخم العجز بالفعل إلى 18.51 تريليون ين هذا العام، متجاوزا بالفعل خسارة 12.82 تريليون ين التي تم الإبلاغ عنها في عام 2014، عندما وصل العجز إلى مستوى قياسي.
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