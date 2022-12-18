شكرا لقرائتكم خبر مجلس أمناء معهد البنك الإسلامي يستعرض التباطؤ المصاحب للجائحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقش مجلس أمناء معهد البنك الإسلامي للتنمية، في اجتماعه الحادي عشر في مقر البنك الإسلامي للتنمية بجدة، برئاسة رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، برنامج عمل المعهد متوسط المدى للفترة 2023 - 2025، والذي يستهدف تعظيم التأثير من خلال تحديد الأولويات في المجالات التي يتمتع المعهد فيها بمزايا نسبية.

واستعرض الجاسر في كلمة له خلال الاجتماع آثار التباطؤ الذي صاحب وباء جائحة كوفيد-19، مشيرا إلى أن البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية لا تزال تواجه تحديات متجددة، مما يعيق تقدمها الاجتماعي والاقتصادي، لافتا إلى أن مجموعة البنك استمرت في تنفيذ مبادرات رئيسة لدعم البلدان الأعضاء في تحقيق الانتعاش الاقتصادي المستدام.

وبين أن البنك الإسلامي للتنمية اعتمد استراتيجية ينصب تركيزها على ثلاثة أهداف، وهي: دعم التعافي، ومعالجة الفقر وتعزيز القدرة على الصمود، وتوجيه النمو الاقتصادي الأخضر، كما يضطلع البنك بدور حاسم في توفير المعارف المهارية التي تعد متطلبات أساسية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للبنك على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

من جانبه أوضح المدير العام بالإنابة للمعهد وكبير الاقتصاديين للمجموعة الدكتور سامي السويلم، أن التركيز في برنامج عمل المعهد متوسط المدى ينصب على المشاريع ذات الأولوية القائمة على القيمة المضافة والاستدامة، وتقديم الجودة على الكمية، والمبادرات الاستراتيجية، وتفعيل الشراكات لتعظيم الأثر، مؤكدا أن المعهد سيواصل تطلعه للمشاركة الفعالة من أعضاء مجلس الأمناء، في تنفيذ مبادراته.

3 أهداف:

