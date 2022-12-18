11 مزادا علنيا لبيع عقارات ومنقولات

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وتتنوع العقارات ما بين أراض تجارية وسكنية وزراعية وفلل وعمائر واستراحات ومبان، وتبدأ المزادات بمزاد بوابة الشمال الهجين الذي يعرض عقارا نوعيا بمدينة تبوك، ومزاد بيارق نجد الالكتروني الذي يعرض 19 عقارا بمحافظتي المجمعة وشقراء، ومزاد سما عرعر الالكتروني الذي يعرض 12 عقارا بمدينة عرعر، ثم مزاد الدار العقاري الالكتروني الذي يعرض عقارين بمحافظة جدة، ثم مزاد لؤلؤة الشرقية الالكتروني الذي يعرض 4 عقارات بمنطقة الشرقية، ومزاد درر الشرقية الالكتروني الذي يعرض 4 عقارات في كل من الخبر والهفوف والدمام، ومزاد زهرة الجنوب الالكتروني الذي يعرض 8 عقارات في منطقة عسير، ومزاد قمر الشرقية الالكتروني الذي يعرض 9 عقارات بالمنطقة الشرقية، ومزاد عنان يثرب الالكتروني الذي يعرض 4 عقارات بالمدينة المنورة، بالإضافة إلى مزادات المنقولات حيث يقام مزاد للسيارات والمعدات في منطقة القصيم، وكذلك مزاد يقام على خلاطة إسمنت وأدوات مقاولات (معدات خفيفة)، وبراميل حديد وليات تمديد، وسيارتين بمحافظة أحد رفيدة في منطقة عسير.يذكر أن مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» يعد مركزا حكوميا مستقلا، وأحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصة فنيا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.
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