تعاون بين أرامكو وساينوبك وسابك في أعمال التكرير والبتروكيميائيات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت كل من أرامكو السعودية، والشركة الصينية للبترول والكيميائيات «ساينوبك»، وشركة سابك، استكشاف فرص للتعاون في مشاريع التكرير والبتروكيميائيات في الصين والمملكة.

ووقعت أرامكو السعودية و»ساينوبك»، مذكرة مبدئية لأساسيات الاتفاق لمشروع جديد في مدينة غولي بمقاطعة فوجيان، حيث يُخطط ليشمل مصفاة تكرير بطاقة 320 ألف برميل يوميا، ومجمع تكسير للبتروكيميائيات بطاقة 1.5 مليون طن سنويا، ومن المتوقع أن يبدأ المشروع أعماله بحلول نهاية 2025.

كما وقعت أرامكو السعودية و(ساينوبك) وسابك، مذكرة تفاهم في 15 ديسمبر لدراسة الجدوى الاقتصادية والفنية، لتطوير مجمع بتروكيميائيات جديد يدمج مع المصفاة القائمة في ينبع.

وقال النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو السعودية محمد يحيى القحطاني: «تمثل هذه المشاريع فرصة للإسهام في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق الحديث والفعال والمتكامل في كل من الصين والمملكة. كما أنها تدعم التزامنا على المدى الطويل بأن نظل موردا موثوقا للطاقة والمواد الكيميائية لأكبر اقتصاد في القارة الآسيوية».

وتعزز هذه الإعلانات دور أرامكو السعودية موردا موثوقا للطاقة للصين، حيث تسعى الشركة إلى توسيع قدراتها في تحويل السوائل إلى مواد كيميائية، لتصل إلى 4 ملايين برميل يوميًا بحلول 2030. ويتماشى هذا التعاون أيضا مع رؤية (ساينوبك) لتصبح شركة رائدة عالميًا في مجال الطاقة والبتروكيميائيات، وتوفر منتجات عالية الجودة، وطاقة موثوقة لصالح المجتمعات في جميع أنحاء العالم.

أرامكو وساينوبك

- مذكرة مبدئية لمشروع بمقاطعة فوجيان، يشمل مصفاة تكرير بطاقة 320 ألف برميل يوميا، ومجمع تكسير للبتروكيميائيات بطاقة 1.5 مليون طن سنويا، يبدأ المشروع أعماله نهاية 2025

أرامكو وساينوبك وسابك

- دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لتطوير مجمع بتروكيميائيات جديد يدمج مع المصفاة القائمة في ينبع