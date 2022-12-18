«منشآت» تصدر شهادة حجم المنشأة لـ24.5 ألف مستفيد خلال 2022

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ومن أهم مميزات هذه الشهادة إعفاء المنشآت المحلية من تقديم الضمان الابتدائي عند رغبتها في الدخول بالمنافسات الحكومية.وبينت الهيئة أن منشآت مدينة الرياض تعد الأعلى حصولا على الشهادة بنسبة 36%، تلتها محافظة جدة بنسبة 13%، مفيدة بأن شهادة حجم المنشأة توفر كثيرا من المميزات أبرزها، إتاحة فرصة أكبر للمنشآت في المنافسات الحكومية، خلال آليات تفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، بافتراض أسعار عروض المنشآت الأخرى أعلى بنسبة (10%) في جميع العقود عدا عقود التوريد، وإعطاء الأولوية في المنافسات المحدودة، إضافة إلى إعطاء الأولوية في الشراء المباشر، كما أنه عند تساوي العروض المقدمة ولم تنص شروط ومواصفات المنافسة على تجزئة المنافسة بين العروض المتساوية، تكون الأولوية في الترسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.
وأفادت بأن يشترط للحصول على الشهادة توافر سجل تجاري سار للمنشأة، أو رقم ملف العمل في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يكون السجل التجاري وملف المنشأة بحالة نشطة، مع توافر بيانات أعداد الموظفين بناء على المعلومات المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. كما يشترط توافر بيانات الإيرادات أو تعبئة الإقرار عند عملية إصدار الشهادة، وألا يقل عدد موظفي المنشأة عن موظف واحد، ولا يتجاوز 249 موظفا على الرقم الموحد للمنشأة، إضافة، ألا تتجاوز إيرادات المنشأة السنوية 200 مليون ريال سعودي، وأن يكون لصاحب الطلب دور من ضمن الأدوار المعتمدة لدى كل من وزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وتعد الشهادة وثيقة تقر بمواءمة المنشأة لتعريف «منشآت» بالمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
شهادة حجم المنشأة
تقدم «منشآت» الشهادة بشكل مجاني خلال خطوات ميسرة تتمثل في:
- الدخول للرابط https://www.monshaat.gov.sa/certificateالدخول على ملف المنشأة عبر حساب النفاذ الوطني الموحد أو حساب « منشآت»
- اختيار المنشأة، واختيار الخانة إصدار الشهادة.
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