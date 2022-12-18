أخبار الاقتصاد اليوم.. وزير الإسكان يتسلم رئاسة الدورة الـ39 لمجلس وزراء الإسكان

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم الأحد 18-12-2022 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها تَسَلَّمَ الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئاسة الدورة الـ39 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب

وزير الإسكان يتسلم رئاسة الدورة الـ39 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب

تَسَلَّمَ الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئاسة الدورة الـ39 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، من السفير الأردنى بمصر، نيابة عن وزير الأشغال العامة والإسكان بالمملكة الأردنية الهاشمية، والذى ترأس الدورة السابقة للمجلس.

واستهل الدكتور عاصم الجزار، كلمته بعد تسلمه رئاسة الدورة الـ39 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، قائلاً: يسعدني في مستهل كلمتي أن أتقدم بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن أعضاء المجلس الموقر، بأسمى عبارات الشكر والامتنان، إلي المملكة الأردنية الهاشمية، على حسن رئاستها للدورة السابقة للمجلس، وحسن ضيافتها للمنتدي الوزاري العربي الرابع.

وأضاف وزير الإسكان: يشرفنا استضافة الدورة الـ39 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، في بلدكم الثاني مصر، وأدعو الله أن يوفقنا في رئاسة الدورة الحالية للمجلس، وأن تكلل أعماله بالنجاح، وتسهم في تعزيز التعاون المشترك بين مدننا العربية في مجال الإسكان والتعمير والتنمية الحضرية، كما يسعدني مشاركتكم فعاليات مؤتمر الإسكان العربي في نسخته السابعة، آملا أن يمثل هذا المؤتمر نجاحاً جديداً يضاف لإنجازات مجلسكم الموقر، ويعزز من الارتقاء بجودة حياة شعوبنا العربية.

قطاع الأعمال: إنشاء وحدة مبخرات جديدة للصودا الكاوية بمصر لصناعة الكيماويات

بدأت شركة مصر لصناعة الكيماويات، إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية، في تنفيذ مشروع إنشاء وحدة مبخرات جديدة للصودا الكاوية، وذلك في إطار توجيهات المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بالتطوير المستمر للأقسام الإنتاجية وإنشاء وحدات جديدة لزيادة الإنتاج ورفع كفاءته

وجاء إطلاق المشروع في أعقاب زيارة المهندس محمود عصمت للشركة في أكتوبر الماضي، ومناقشته مع إدارة الشركة فكرة المشروع وكذلك المشروعات الحالية والمستقبلية لتطوير وتحديث الوحدات الإنتاجية ومواكبة متطلبات السوق المحلي والعالمي من الصودا الكاوية وغاز الكلور ومشتقاتهما.

وتبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع وحدة المبخرات الجديدة نحو 130 مليون جنيه، ويستهدف رفع تركيز الصودا الكاوية من 33% إلى 50% بما يحقق زيادة في الطاقة والكفاءة الإنتاجية والتشغيلية بما يتجاوز 400 طن صودا كاوية تركيز 50%.

ويتم تنفيذ الوحدة الجديدة بالتعاون مع شركة تيسين كروب الألمانية، وبالتوافق مع المعايير والاشتراطات البيئية لخفض الانبعاثات.

نائب وزيرة التخطيط يعلن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة شباب من أجل التنمية

شارك اليوم الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في حفل ختام فعاليات الـ 16 يوم العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة واليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي نظمته وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، بالتعاون مع وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط، وذلك بحضور الدكتور محمد عثمان الخُشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة أميرة تاوضروس، المدير التنفيذي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة ومنسق عام المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ومدير المركز الديموجرافي، والدكتور محمد علاء، مدير وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط ومنسق عام مبادرة شباب من أجل التنمية، وعدد من السادة الوزراء ورؤساء الجامعات.

التمثيل التجارى: فرص استثمارية واعدة بقطاع الصناعات الطبية والمستلزمات والأدوية

قال يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري ، أن جائحة فيروس كورونا أثبتت أهمية دعم الصناعات الطبية والمستلزمات الطبية، مشيرا إلي دعم الدولة لهذا القطاع من خلال عدة حوافز لجذب الاستثمار الأجنبي عبر إعفاءات ضريبة وجمركية وكذلك تسهيل منح الرخص الذهبية للصناعات الواعدة.

وأضاف كلمة ألقاها نيابة عن وزير الصناعة والتجارة خلال استقبال بعثة المشترين الدوليين بقطاع الصناعات الطبية والمستلزمات والأدوية ، أن صادرات المستلزمات الطبية والأدوية بلغت عام 2021 بلغت 696 مليون دولار أمريكي لعدة دول أبرزها السعودية واليمن والسودان والعراق والأردن والمغرب وغيرها مقابل 530 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 30%، مشيراً إلى أن واردات القطاع خلال 2021 بلغت 5.4 مليار دولار.