زيادة 25 جنيها.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

عاودت أسعار الذهب في مصر الصعود في السوق المحلي، خلال منتصف التعاملات اليوم الأحد، حيث ارتفع الجرام بنحو 25 جنيها، مقارنة بمستواه في الصباح، وفقاً لنادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا في تصريحات لموقع "مصراوي".

ومع بداية تعاملات اليوم، هبطت أسعار الذهب 25 جنيها للجرام مقارنة بتعاملات مساء أمس السبت.

وفيما يلي أسعار الذهب اليوم وفقاً لموقع "مصراوي":

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1200 جنيه للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 1542 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 1800 جنيه للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 2057 جنيها للجرام.

كما زاد سعر الجنيه الذهب إلى 14400 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

يشار إلى أن اليوم عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميا في تعاملات أمس الأول الجمعة بنسبة 0.91%، إلى نحو 1793 دولارا للأوقية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.