شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط قطاعات البورصة بجلسة الأحد باستثناء صعود خدمات النقل والمنسوجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 2.1%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2%، يليه قطاعي الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.9%.

وهبط قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.8%، وانخفض قطاعي الورق ومواد التعبئة والتغليف، والبنوك بنسبة 1.7%، ونزل قطاعي المقاولات والإنشاءات الهندسية، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.5%، 1.1%، على التوالي.

كما تراجع قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.9%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.5%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاعي الرعاية الصحية والأدوية، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.2%، فيما ارتفع قطاعي خدمات النقل والشحن، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.1%، 0.1%، على التوالي.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 13.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 960.017 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 909.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.98 مليار جنيه، عبر تنفيذ 78 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.81% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.35%، والعرب على 11.84%، واستحوذت المؤسسات على 22.66% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.33%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 243.3 ألف جنيه، 42.2 مليون جنيه، 60.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 34.5 مليون جنيه، 17.3 مليون جنيه، 50.6 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 14843 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 2594 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 17851 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 6107 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 2836 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 4167 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 3609 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 1271 نقطة.