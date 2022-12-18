شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين "شارك تانك مصر" لاكتشاف المخترعين والمبدعين والمبتكرين من المتحف المصري الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالشراكة بين شركة IMP وSony صاحبة الشكل العام للبرنامج "الفورمات" والمتحدة للخدمات الإعلامية، تم الإعلان عن تدشين برنامج الواقع الجديد "شارك تانك مصر - Shark Tank Egypt " المصنف رقم 1 في برامج تليفزيون الواقع على مستوى العالم والذي يعد حاليًا الحدث الإعلامي الأكبر في مصر، وذلك تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من منطلق دعم الدولة والوزارة لمجتمع ريادة الأعمال وتطوير منظومة الشركات الناشئة في مصر.

جاء ذلك خلال حفل أقيم أمس السبت 17 ديسمبر 2022، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعمرو الفقى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وجمال صلاح نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بي أو دي مصر، وأحمد لوكسر المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة IMP، وعمرو منسي مؤسس شركة IMP والرئيس التنفيذي لشركة IEvents، ومستشاري وأعضاء مجلس إدارة شركةIMP ، وياسر عبد المقصود رئيس مجلس إدارة مجموعة عبد المقصود، ومحمد خميسي مستشار مجلس إدارة شركة ريدكو للإنشاءات، وإسلام درويش الخبير في مجال ريادة الأعمال ورأس المال المخاطر، وذلك بالمتحف المصري الكبير.

وخلال الحفل تم الإعلان عن الموسم الأول من البرنامج الذي سيعرض حصريًا على قناة CBC ومنصة WATCHIT في يناير 2023، سيكون تحت رعاية الوزارة من خلال مبادرة مراكز إبداع مصر الرقمية -كرياتيفا ، ومقدم لكم من شركة فودافون بيزنيس، بالإضافة الى الشريك العقاري الرسمي، شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير.

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على دعم الوزارة لتنمية منظومة ريادة الأعمال في مصر، وأكد أن عقد شراكات فاعلة لتنمية هذه المنظومة يأتي في إطار استراتيجية القطاع ومن أهم محاورها تنمية الإبداع والابتكار وذلك من خلال تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات ومن أبرزها مراكز إبداع مصر الرقمية-كرياتيفا المتواجدة في محافظات مصر المختلفة والتي تقدم خدمات احتضان وتحفيز وتعمل على تنمية قدرات الشركات الناشئة وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال؛ حيث تستهدف الوزارة إنشاء 30 مركزا فى كل أنحاء الجمهورية

وأوضح الوزير أن مصر تشهد نموًا كبيرًا فى قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة؛ لافتا إلى أن الوزارة تحرص على التوظيف الأمثل لكل إمكاناتها والاستعانة بالخبرات العالمية لتهيئة البيئة الداعمة لنمو الشركات الناشئة وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها وتحفيز الفكر الابتكارى لدى الشباب.

تضمن الاحتفال أيضًا إعلان مجموعة من أسماء كبار المستثمرين (القروش) (sharks)، والتي ستكون بمثابة لجنة التحكيم/ الاختيار التي تقتنص الفرص من المشاركين بالبرنامج، وهم أحمد السويدي الرئيس والمدير التنفيذي لشركة السويدى الكتريك، وهيلدا لوقا المؤسس والرئيس التنفيذي لشركةMITCHA، وهي أكبر متجر إلكتروني في القاهرة يهدف إلى انتقاء قطع من أبرز مصممي الأزياء في مصر، ولديها 20 عامًا من الخبرة في مجال التسويق والإدارة، ومحمد منصور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لكل من "شركة إنفينيتي سولار" وشركة "انفينيتي كابيتال انفستمنت" والعضو المنتدب لـ"شركة ماكدونالدز مصر" وعضو مجلس إدارة كل من "شركة مانتراك" وشركة "المنصور والمغربى للاستثمار والتنمية" ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة "بالم هيلز للتعمير"، وعبد الله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، محمد فاروق رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركةMobica Designs، أيمن عباس رجل أعمال أسس شركة Egyptian Chinese drilling co، وكان رئيساً لـ5 شركات مختلفة، وهو يشغل حاليًا منصب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والتشخيصية – راميدا.

يذكر أن شارك تانك - Shark Tankهو برنامج لاكتشاف المخترعين والمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال، الذين لديهم أفضل الأفكار للأعمال والشركات الناشئة في كافة المجالات، ويبحثون عن فرصة لبدء مشروعاتهم أو تعظيم استثماراتهم الخاصة، ويتم اختيار الأفكار المشاركة اعتمادا على مدى جاذبية العرض الذي يقدمه صاحب الفكرة، ويتم تمويلهم من مجموعة من أقوى المستثمرين المصريين، وقد تم عرض 14 موسم من البرنامج في الولايات المتحدة، ليصبح البرنامج الأول في عالم المال والأعمال على مستوى العالم، كما تم إنتاج البرنامج في 46 دولة مختلفة، وحصل على العديد من جوائز إيمي لتميزه في الفكرة التي يقدمها وقدرته على اكتشاف المواهب في عالم المال والأعمال وتقديم فرص حقيقية للنجاح، وبلغت قيمة مشاركات البرنامج حتى الآن أكثر من 600 مليون دولار كاستثمارات في مختلف المشروعات.



