شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يعد عام 2023 عام انطلاق مصانع الغزل والنسيج؟.. اعرف فى 7 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد العام المقبل 2023 عام انطلاق مصانع الغزل والنسيج والملابس الجديدة ،والتي تصل تكلفتها لنحو 23 مليار جنيه ، بما فيها بناء مصانع جديدة واستيراد الآلات وماكينات من الخارج وطرح " ماركات مصرية" عالمية خلال الفترة المقبلة ابرزها "نيت" و"محله" لمنافسة الماركات العالمية حيث يتابع الدكتور مهندس محمود عصمت وزير قطاع الاعمال العام المشروع لحظيا .. تعرف على التفاصيل .

1 – تم توقيع عقود توريد لأحدث الماكينات في صناعة الغزل والنسيج من كبرى الشركات العالمية بقيمة نحو 540 مليون يورو، منها 355 مليون يورو من شركات (Rieter - Karl Mayer - Luwa - Benninger - Staubli )

2 - وزارة المالية المصرية لدورها في المساعدة في توفير التمويل، وكذلك الهيئة السويسرية للتأمين ضد مخاطر التصدير "SERV"، وبنك كريدي سويس، والاستشاريين الماليين والقانونيين، والشركة القابضة.

3 - تضم شركة المحلة مصنع غزل (1) الجديد، والذي يعد أكبر مصنع غزل على مستوى العالم، ويقام المصنع على مساحة حوالي 62500 متر مربع، ويستوعب أكثر من 182 ألف مردن غزل، بمتوسط طاقة إنتاجية 30 طن / يوميا من الغزول الرفيعة والسميكة، وتنفذه شركة جاما للإنشاءات، ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية في النصف الثاني من العام الجاري بإجمالي قيمة تعاقدية 780 مليون جنيه.

4 - تضم مصنع "غزل 4" والذي يتم تطويره على مساحة 24,635، وتم تسليم أول شحنة من آلات ومعدات الغزل الحديثة بعدد 60 حاوية تضم ماكينات غزل واردة من شركة ريتر السويسرية، الرائدة عالميا في صناعة آلات الغزل، ومن المقرر أن يضم هذا المصنع عدد 71808 مردن غزل كومباكت بإجمالي طاقة إنتاجية 5 آلاف طن سنويا.

5 - يتم تطوير مصنع «غزل 6»، الذي يجري إحلاله وتجديده على مساحة 17.7 ألف متر،وبقيمة 216 مليون جنيه من خلال شركة المقاولين العرب، لإنتاج 15 طن يومياً، حيث يتم رفع كفاءة عنبر الإنتاج الحالي وإحلاله وتجديده ورفع كفاءته، وحفر أنفاق جديدة للتهوية، وتركيب شبكات تبريد وتكييف جديدة، كما قام المحافظ بمتابعة العمل داخل غزل 2، وحرص على الاستماع إلى العمال والاطمئنان على سير العمل.

6 - يرجع تاريخ التعاقد علي التطوير إلي يوليو 2021 وتاريخ استلام المشروع 5 مارس 2021 ومدة التنفيذ من 16 :18 شهرا ومساحة المشروع 103 آلاف متر تقريبا وتكلفة المشروع للإنشاءات مليار وخمسمائة ألف جنيه وتصل الي 7 مليارات جنيه بالاجهزة والمعدات ، مساحة مصنع الغزل حوالى 17 ألف متر مربع ومصنع التحضيرات 15 ألف متر مربع ومصنع النسيج 16 ألف متر مربع ومصنع الصباغة 8 آلاف متر مربع ومخزن المنسوجات 2500 متر مربع

7 - يقام مشروع على مساحة حوالى 175 الف متر مربع، ويهدف إلى إقامة عدد (6) مصانع متكاملة لتصنيع الغزل والنسيج، كما ان المصانع عبارة عن مصنع الصباغة والتجهيز ، مصنع الغزل، مصنع النسيج، مصنع تحضيرات النسيج، مصنع التفصيل، مصنع البرم.

وتبلغ تكلفة إنشاءات هذا المشروع ستبلغ 2.4 مليار جنيه، بخلاف قيمة الماكينات والآلات ، و من المستهدف في مجمع كفر الدوار إحلال 170 ألف مردن متهالك بعدد 88 ألف مردن جديد بتكنولوجيا متطورة، بطاقة إنتاجية 9027 طن سنوي من الغزول بدلا من 366 طن يتم إنتاجها حاليا.

كما سيتم إنتاج 50.7 مليون متر سنويا من النسيج بدلا من 13 مليون متر يتم إنتاجها حاليا، مع إضافة طاقة إنتاجية 50.7 مليون متر من الصباغة والتجهيز بتكنولوجيا متطورة.