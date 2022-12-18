شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث فى سعر الذهب اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022 بسوق الصاغة، حيث تشهد الأسعار تراجعا ملحوظا فى كافة الأعيرة المتداولة بمصر، ويسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا فى السوق 1730 جنيها فى تداولات اليوم، وقد تشهد هذه الأسعار تغيرات أخرى الساعات المقبلة.

أسعار الذهب اليوم فى مصر، تسجل 1483 جنيها لعيار 18 وسجل الذهب عيار 21 سعر 1730 جنيها للجرام، وبلغ عيار 24 سعر 1977 جنيها، وأخيرا الجنيه الذهب 13840 جنيها، والأونصة الذهب 1794 جنيها.

ارتفعت العقود الآجلة للذهب فى ختام تعاملات الجمعة 16 ديسمبر، مقلصة خسائرها التى سجلتها طوال الأسبوع الماضي، فى ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 12.40 دولار أو 0.7% إلى 1800.20 دولار للأونصة، مسجلة خسائر أسبوعية بنحو 0.6%.

قال روب هاوورث، كبير محللى الاستثمار فى U.S. Bank Wealth Management، إن "أسعار المعدن النفيس انتعشت فى منتصف الأسبوع، على خلفية بيانات التضخم الضعيفة، وآمال توقف مجلس الاحتياطى الفدرالى عن رفع أسعار الفائدة قريبًا".

أضاف قائلاً: "الإعلان المتشدد من الفدرالى فى وقت متأخر من الأربعاء 14 ديسمبر ضغط بشدة على أسعار الذهب".

ويتوقع Commerzbank انخفاض الذهب إلى نحو 1750 دولاراً للأونصة حتى يتضح انتهاء دورة رفع الفائدة الأميريكة، فيما ترتفع الأسعار إلى 1850 دولاراً بنهاية عام 2023.