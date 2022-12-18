شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات اليوم في مصر.. استقرار جميع الأصناف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم الأحد استقرار أغلب الأصناف حيث بلغ سعر كيلو الطماطم 3.5 إلى 5 جنيهات والبطاطس 4 إلى 7.5 جنيه والبصل 3 إلى 4.75 جنيهات، وبلغ سعر الكوسة 5.5 إلى 7 جنيه، في حين تشهد الاسواق توافر معروض ضخم وقوي بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضروات.

وبلغ سعر الجزر 2.5 إلى 5.5 جنيه والفاصوليا 5 إلى 7 جنيها والباذنجان البلدي 4.5 إلى 6.5 جنيه والباذنجان الرومي 3 إلى 5 جنيه والباذنجان الأبيض 3.5 و 5 جنيه والفلفل الرومى 6 إلى 9 جنيهات والفلفل الصوب 7 إلى 10 جنيهات والفلفل الألوان 12 إلى 20 جنيهات

وفي سوق الجملة تسجل سعر الملوخية الخضراء 6 إلى 10 جنيه وبلغ الخيار 4 إلى 5 جنيهات للصوب والخيار البلدي 3.5 إلى 4.5 جنيهات والبامية 16 إلى 20 جنيها والقلقاس 4 إلى 6 جنيهات والبطاطا 2 إلى 4 جنيهات.

وبلغ سعر الثوم 7 إلى 11 جنيها واللفت 1.5 إلى 2.5 جنيه والبنجر 2 إلى 4 جنيهات والخس 6 إلى 10 جنيه والكابوتشي 5 إلى 8 جنيه والكرنب 2.5 إلى 3.5 جنيه والقرنبيط 3 إلى 4 جنيهات.