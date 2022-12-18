الاقتصاد

72.5 مليار متر مكعب الكميات المنقولة من الغاز الطبيعى عام 22/21.. إنفو جراف

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شكرا لقرائتكم خبر عن 72.5 مليار متر مكعب الكميات المنقولة من الغاز الطبيعى عام 22/21.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت النشرة  السنوية لوسائل نقل المواد البترولية والغاز الطبيعي في مصر عام 2021/2022، مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الهامة. 

 

ومن أهم المؤشرات: 

 

بلغ إجمالى الكميـات المنقـولة بواســطـة وســائـل نقــل المــواد البتروليــة 105.8 مليون طــن مترى عام 2021/2022مقابل 91.2 مليون طن متــرى عــام 2020/2021بنسبــة زيادة قدرها 16 %. 

 

• بلــغ اجمالى الكميات المنقولـة من المواد البترولية بواسطة صهاريج السكك الحديدية 311 ألف طن مترى  عـام 2021/ 2022 بمتوسـط تكلفـة نقـل للطن قدرها 79 جنيه مقابل 325.3 ألـف طـن مترى عام 2020/ 2021 بنسبة  انخفاض قدرها 4.4%.

 

• ِبلغت الكميـات المنقولة باللوارى 27.6 مليون طن متــرى عـام 2021/2022 بمتوسط تكلفة نقل للطن قدرها  63  جنيه مقابل 22.5 مليون طن مترى عام 2020/2021  بنسبة زيادة 22.8 %.

 

• بلــغ اعداد خطوط أنابيــب البتـرول الرئيسـيـة 87  خط بإجمالي اطوال6.3 ألف كم  عام 2021/2022  .

 

• بلغ إجمالي الى الكميـات المنـــقولة من المواد البترولية متضمنة )المنتجات البترولية ، الخام ، المتكثفات ، البوتاجاز( بواسطـة خطــوط انابيب البترول 67.6 مليـون طـن متــرى عام 2021/2022 بمتوسط تكلفـــة نقــل للطــن علـى التوالى قــدرها) 572، 464 ، 188، 439 ( جنيــه  مقابــل  59.8 مليـــون طــن عـــام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 13.1%.

 

• بلغــــت الكميـــات المنقولـــة مــن الزيت الخـــام والمنتجــات البتروليـــة بالناقلات السـاحليـــة المستأجــرة  10.2 مليـــون طـــن عــام 2021/ 2022 بمتوسط تكلفــة نقل للطن قدرها 98 جنيه مقابل  8.6 مليون طــن مــتري عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 18.5%.

 

• بلغت الكميـــات المنقولـــة من الغاز الطبيعى  72.5 مليار متر مكعب منها 62.8 مليار متر مكعب للسوق المحلى بنسبة 86.7% و 9.6 مليار متر مكعب للتصــدير بنسبة 13.3% , بمتوسط تكـلفة نقــل الـمتر المكعـب 0.04 جنيـة عـام 2021/2022 مقابـل 66.7 مليـــار متر مكــعب عام 2020/  2021 بنسبة زيادة قدرها 8.6%.

 

• بلــغ إجمــالــى تكــلفــة نقــل الكميــات المنقولــة من الغاز الطبيعى  2.9 مليار جنيه بينما بلــغ إجمــالى تكــلفــة نقــل الكميــات المنقولــة من المواد البترولية 36.3 مليار جنيه عام 2021/2022.

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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