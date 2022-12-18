ساما يطرح مسودة تعديل رأسمال شركات تمويل المنشآت الصغيرة

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وذكر البنك أن هذه المسودة تضمنت تعديل المادة (الثامنة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل؛ وذلك بإضافة فقرة (4) وتنص على أن يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركة التمويل التي تمارس نشاط تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة دون غيره من الأنشطة التمويلية 50 مليون ريال.وأوضح البنك المركزي أنه سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على المشروع خلال 15 يوما، تنتهي في نهاية ديسمبر الجاري، مبينا أن جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة؛ بغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه المادة، كما يمكن الاطلاع على مشروع المسودة من خلال زيارة منصة «استطلاع».
ويأتي مقترح التعديل؛ مبادرة من البنك المركزي السعودي لتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين، لإنشاء شركات تمويل متخصصة في تمويل هذه المنشآت عبر تخفيف متطلب رأسمال ممارسة نشاط تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
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