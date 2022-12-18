ساما يطرح مسودة تعديل رأسمال شركات تمويل المنشآت الصغيرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طرح البنك المركزي السعودي «ساما»، مشروع «مسودة تعديل المادة (الثامنة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل»، تتضمن تعديل رأسمال الشركات التي تمارس نشاط تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحيث يكون 50 مليون ريال كحد أدنى، داعيا في هذا الصدد العموم والمهتمين والمختصين إلى إبداء المرئيات والملاحظات على المشروع، وذلك عبر منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

وذكر البنك أن هذه المسودة تضمنت تعديل المادة (الثامنة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل؛ وذلك بإضافة فقرة (4) وتنص على أن يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركة التمويل التي تمارس نشاط تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة دون غيره من الأنشطة التمويلية 50 مليون ريال.

وأوضح البنك المركزي أنه سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على المشروع خلال 15 يوما، تنتهي في نهاية ديسمبر الجاري، مبينا أن جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة؛ بغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه المادة، كما يمكن الاطلاع على مشروع المسودة من خلال زيارة منصة «استطلاع».

ويأتي مقترح التعديل؛ مبادرة من البنك المركزي السعودي لتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين، لإنشاء شركات تمويل متخصصة في تمويل هذه المنشآت عبر تخفيف متطلب رأسمال ممارسة نشاط تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.