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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 37.8 مليونا ريال، تكلفة مشروع مائي نفذته شركة المياه الوطنية، ممثلة بالقطاع الشمالي في منطقة حائل وذلك ضمن مراحل مشروع مياه القرى الشامل بالمنطقة، والذي يهدف إلى التوسيع وزيادة تغطية الخدمات المائية.

وأكدت الشركة أن المشروع يتضمن تنفيذ خطوط نقل مياه رئيسة بطول 127,877 مترا طوليا، وتشييد 4 خزانات علوية، وخزانين أرضيين بسعة إجمالية بلغت 3800م3. وأوضحت الشركة أن المشروع يمثل استكمال المرحلة (3 - ز) من مراحل مشروع مياه القرى الشامل بمنطقة حائل، والذي يستهدف توسيع نطاق الخدمات وإمداد قرى منطقة حائل بالمياه، مبينة أن المشروع يخدم قرى (سبيعة، وغسل، والمضابيع، والخنقة، والنعي، والديماسة، والجابرية، ووتدة، والجندلية).

ريال، تكلفة مشروع مائي نفذته شركة المياه الوطنية، ممثلة بالقطاع الشمالي في منطقة حائل وذلك ضمن مراحل مشروع مياه القرى الشامل بالمنطقة، والذي يهدف إلى التوسيع وزيادة تغطية الخدمات المائية.

وأكدت الشركة أن المشروع يتضمن تنفيذ خطوط نقل مياه رئيسة بطول 127,877 مترا طوليا، وتشييد 4 خزانات علوية، وخزانين أرضيين بسعة إجمالية بلغت 3800م3. وأوضحت الشركة أن المشروع يمثل استكمال المرحلة (3 - ز) من مراحل مشروع مياه القرى الشامل بمنطقة حائل، والذي يستهدف توسيع نطاق الخدمات وإمداد قرى منطقة حائل بالمياه، مبينة أن المشروع يخدم قرى (سبيعة، وغسل، والمضابيع، والخنقة، والنعي، والديماسة، والجابرية، ووتدة، والجندلية).