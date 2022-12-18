شكرا لقرائتكم خبر تطبيق متطلبات المحتوى المحلي على 54 ألف منافسة خلال 2022 بقيمة 166 مليارا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغت القيمة التقديرية للمنافسات الحكومية التي تنطبق عليها متطلبات المحتوى المحلي والتوطين منذ إنشاء الهيئة أواخر2018 وحتى نهاية 2022 قرابة 300 مليار ريال، فيما ارتفعت نسبة تغطية سياسات المحتوى المحلي للمنافسات الحكومية لتصل إلى 86% في 2022.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري، أن متطلبات المحتوى المحلي والتوطين طبقت خلال 2022 على أكثر من 54 ألف منافسة، بقيمة تجاوزت 166 مليار ريال، فيما بلغت نسبة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية قرابة 39%.

وذكر أنه على مستوى الأنظمة والتشريعات شهد هذا العام صدور قرار مجلس الوزراء رقم (658)، بالموافقة على ضوابط إعطاء الأفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في أعمال ومشتريات الشركات المملوكة بالكامل للدولة - أو أي من أجهزتها الحكومية - أو التي تمتلك فيها أكثر من (50%) من رأسمالها، كما عملت الهيئة على تفعيل فرق تنمية المحتوى المحلي لدى الجهات الحكومية والتي بلغ عددها 313 فريقا.

وأشار إلى أن الإنجازات التي تحققت خلال 2022 تعكس أهمية المحتوى المحلي وأثره الاقتصادي، حيث سجل المحتوى المحلي خلال 2022 إنجازات نوعية على مستوى زيادة حضوره في المشتريات الحكومية، واستحداث الأنظمة والسياسات التوسعية لتوجيه الإنفاق الحكومي وإنفاق كبرى الشركات على عناصر المحتوى المحلي.

وأبان السماري، أن الهيئة ستواصل التركيز في العام المقبل على التوعية بمفهوم المحتوى المحلي على جميع الفئات، وتفعيل ضوابط المحتوى المحلي لدى الشركات المشمولة بقرار مجلس الوزراء.

وأبان أن ميزانية 2023 تؤكد متانة الاقتصاد السعودي في ظل التطورات الاقتصادية التي يعيشها العالم، خاصة في ظل العودة الكاملة إلى ما قبل جائحة كورونا، كما تكشف عن أهمية الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية التي قادت إلى تحقيق هذا النمو الاقتصادي.

وقال السماري: «إن ميزانية 2023 هي انعكاس للإصلاحات الاقتصادية والمالية التي قامت بها المملكة خلال الأعوام الخمسة الماضية في إطار رؤية المملكة 2030، بهدف تحقيق النمو والتنوع الاقتصادي، والاستدامة المالية على المدى الطويل، وتقوية مركز المملكة المالي، إضافة إلى مواصلة الجهود في تحسين الخدمات الحكومية، وتسخير الموارد المالية للإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية».

300مليار ريال قيمة المنافسات الحكومية التي تنطبق عليها متطلبات المحتوى المحلي

86 % نسبة تغطية سياسات المحتوى المحلي للمنافسات الحكومية في 2022

54ألف منافسة طبقت عليها متطلبات المحتوى المحلي والتوطين خلال 2022

166 مليار ريال قيمة المنافسات التي طبقت عليها المتطلبات خلال 2022

39 % نسبة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية