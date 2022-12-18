45 % زيادة في أعداد السيارات الواردة للموانئ السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت أعداد السيارات الواردة إلى الموانئ السعودية في نوفمبر الماضي (2022)، زيادة نسبتها 45% لتصل إلى 83 ألف سيارة مقارنة بـ 57.5 ألف سيارة في نوفمبر من 2021.

وحسب الإحصائية الشهرية للهيئة العامة للموانئ، عززت الموانئ السعودية منظومة الأمن الغذائي بتسجيل أحجام مواد غذائية مناولة بلغت 1.8 مليون طن وزيادة نسبتها 18.66% عن نوفمبر 2021 الذي حقق 1.5 مليون طن، كما شهدت تفريغ 291 ألف رأس ماشية بزيادة 29.52% مقارنة بنوفمبر 2021 الذي سجل 225 ألف رأس ماشية.

واستقبلت الموانئ السعودية 73 ألف راكب خلال نوفمبر 2022 بزيادة 24.35% مقارنة بـ59 ألف راكب في الفترة المماثلة من 2021.

وشهدت الحركة الملاحية بالموانئ السعودية نشاطا كبيرا، حيث زادت أعداد السفن بنسبة 11.92% لتصل إلى 1,258 سفينة مقابل 1,124 سفينة في نوفمبر2021.

وسجلت الموانئ السعودية زيادة في أحجام البضائع العامة المناولة نسبتها 97.06% لتصل إلى مليون طنًا مقابل 513 ألف طن في نوفمبر من العام الماضي، كما سجلت البضائع السائبة الصلبة زيادة نسبتها 6.79% لتصل إلى 4.5 ملايين طن مقابل 4.2 ملايين طن في نوفمبر 2021، فيما انخفضت أحجام البضائع السائبة السائلة بنسبة 14.46% مسجلة 13.7 مليون طن مقارنة بـ16 مليون طن في نوفمبر 2021.

وعلى صعيد أعداد الحاويات المناولة خلال نوفمبر 2022، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 8.30% لتصل إلى 631 ألف حاوية مقارنة بـ 582 ألف حاوية في الشهر المقابل من 2021.

وبلغت الحاويات الصادرة 183 ألف حاوية بزيادة 10.57% مقارنة بنوفمبر2021 الذي سجل 165 ألف حاوية، كما شهدت الحاويات الواردة ارتفاعا بنسبة 12.66% لتصل إلى 189 ألف حاوية مقابل 167 ألف حاوية في شهر نوفمبر من العام السابق، فيما سجلت حاويات المسافنة زيادة نسبتها 3.86% لتصل إلى 259 ألف حاويات مقابل 249 ألف حاوية في نوفمبر 2021.

وشهدت الموانئ السعودية خلال نوفمبر 2022 انخفاضا في إجمالي أحجام البضائع المناولة بنسبة 5.32% مسجلة 25 مليون طن مقابل 27 مليون طن في نوفمبر 2021.

ويأتي ذلك في إطار المبادرات التي أطلقتها الهيئة العامة للموانئ «موانئ» لتطوير القطاع البحري، وتحسين الكفاءة التشغيلية وتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية بإعادة هندسة الإجراءات، وتعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص، وكذلك زيادة الخطوط الملاحية وإنشاء مناطق لوجستية متكاملة، وإطلاق مبادرة الموانئ الذكية التي تستهدف أتمتة العمليات وتحسين تجربة العميل باستخدام أحدث التقنيات؛ تماشيًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط بين القارات الثلاث.