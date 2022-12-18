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وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن المنصة توفر كثيرا من المزايا، التي من أبرزها توفير خرائط حرارية للرخص التجارية والإنشائية، ورسوم بيانية وتصفية تفاعلية، بالإضافة إلى توفير خاصية استعراض النتائج حسب التوزيع الجغرافي والزمني.وتتميز منصة البيانات المفتوحة للرخص التجارية والإنشائية باستعراض وتحليل البيانات، لتمكين المستخدم من تحديد الموقع الأمثل لمنشأته خلال اختيار الأمانة والبلدية الفرعية، ثم اختيار نوع الرخصة، وبعد ذلك تحديد الخيارات المتاحة، كما تتيح استخدام لوحة بيانات الرخص التجارية والإنشائية لمعرفة الموقع الجغرافي الدقيق للمنشأة التجارية الخاصة للمواطن.
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