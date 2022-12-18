الاقتصاد

منصة البيانات

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- بواسطة أيمن الوشواش - منصة البيانات المفتوحة للرخص التجارية والإنشائية تهدف للارتقاء بالخدمات الحكومية ونشر الشفافية في القطاع البلدي، وذلك خلال تمكين زوار المنصة من الاستفادة من البيانات المنشورة للرخص التجارية والإنشائية، التي تأتي ضمن مبادرات منصة بلدي الرقمية، للإسهام في الارتقاء بجودة الخدمات البلدية المقدمة ورفع رضا العملاء؛ تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن المنصة توفر كثيرا من المزايا، التي من أبرزها توفير خرائط حرارية للرخص التجارية والإنشائية، ورسوم بيانية وتصفية تفاعلية، بالإضافة إلى توفير خاصية استعراض النتائج حسب التوزيع الجغرافي والزمني.

وتتميز منصة البيانات المفتوحة للرخص التجارية والإنشائية باستعراض وتحليل البيانات، لتمكين المستخدم من تحديد الموقع الأمثل لمنشأته خلال اختيار الأمانة والبلدية الفرعية، ثم اختيار نوع الرخصة، وبعد ذلك تحديد الخيارات المتاحة، كما تتيح استخدام لوحة بيانات الرخص التجارية والإنشائية لمعرفة الموقع الجغرافي الدقيق للمنشأة التجارية الخاصة للمواطن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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