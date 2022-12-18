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وتهدف هذه الفرص التي تتمثل في إنشاء وتشغيل وصيانة مراكز رياضية بالظهران، إلى تحفيز المستثمرين ورواد الأعمال ودعمهم، وتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية ودعم المستثمرين ورواد الأعمال، بالتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة للارتقاء بالأنشطة السياحية والترفيهية لتحقيق مفهوم الاستدامة المالية، ورفع معدلات التنمية وعناصر جودة الحياة، وتعزيز التنمية بالمنطقة والارتقاء بالخدمات المقدمة لسكانها وزوارها وتحقيق مفهوم كفاءة الإنفاق.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فرص استثمارية مخصصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، طرحتها أمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع هيئة دعم المنشآت المتوسطة والصغيرة (منشآت)، امتدادا لجهودها في تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات وتعزيز عناصر جودة الحياة بالمنطقة تماشيا مع رؤية المملكة 2030، لإشراك القطاع الخاص بالتنمية وتحقيق مفهوم الاستدامة المالية.وتهدف هذه الفرص التي تتمثل في إنشاء وتشغيل وصيانة مراكز رياضية بالظهران، إلى تحفيز المستثمرين ورواد الأعمال ودعمهم، وتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية ودعم المستثمرين ورواد الأعمال، بالتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة للارتقاء بالأنشطة السياحية والترفيهية لتحقيق مفهوم الاستدامة المالية، ورفع معدلات التنمية وعناصر جودة الحياة، وتعزيز التنمية بالمنطقة والارتقاء بالخدمات المقدمة لسكانها وزوارها وتحقيق مفهوم كفاءة الإنفاق.

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