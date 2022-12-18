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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مبيعات المركبات ذات العلامات التجارية الصينية خلال الأشهر الـ11 من العام الجالي بنسبة 24.2 %، ما زاد من حصتها في السوق بشكل أكبر.

ونقلت وكالة (شينخوا) الصينية عن الجمعية الصينية لمصنعي المركبات، «إنه خلال هذه الفترة، تم بيع حوالي 10.48 ملايين مركبة ركاب ذات علامة تجارية صينية في السوق الصينية، بزيادة 24.2 % على أساس سنوي»، مبينة أن حصة السوق المحلية لهذه المركبات بلغت 49.2 % في الفترة من يناير إلى نوفمبر، بزيادة 5 نقاط مئوية عن العام الماضي.

وفي نوفمبر وحده، ارتفعت مبيعات العلامات التجارية المحلية للمركبات بنسبة 9.8 % على أساس سنوي إلى ما يقارب من 1.13 مليون وحدة، وشكلت 54.4 % من إجمالي مبيعات مركبات الركاب في الصين الشهر الماضي، بزيادة 7.6 نقاط مئوية عن العام السابق.