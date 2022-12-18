مبيعات المركبات

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ونقلت وكالة (شينخوا) الصينية عن الجمعية الصينية لمصنعي المركبات، «إنه خلال هذه الفترة، تم بيع حوالي 10.48 ملايين مركبة ركاب ذات علامة تجارية صينية في السوق الصينية، بزيادة 24.2 % على أساس سنوي»، مبينة أن حصة السوق المحلية لهذه المركبات بلغت 49.2 % في الفترة من يناير إلى نوفمبر، بزيادة 5 نقاط مئوية عن العام الماضي.وفي نوفمبر وحده، ارتفعت مبيعات العلامات التجارية المحلية للمركبات بنسبة 9.8 % على أساس سنوي إلى ما يقارب من 1.13 مليون وحدة، وشكلت 54.4 % من إجمالي مبيعات مركبات الركاب في الصين الشهر الماضي، بزيادة 7.6 نقاط مئوية عن العام السابق.
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