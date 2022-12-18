شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 7 مؤشرات قطاعات الاتصالات بنهاية أكتوبر أهمها 99.1 مليون خط محمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في تحسين خدمات المحمول، من خلال بناء 2800 برج محمول لتحسين خدمات المحمول المقدمة للمواطنين، إلى جانب إنشاء 1000 برج محمول في قرى حياة كريمة، وينشر ”الخليج 365” أبرز 7 مؤشرات لقطاع الاتصالات في مصر بنهاية أكتوبر، وهي:

1- 99.1 مليون خط محمول في مصر بنهاية شهر أكتوبر عام 2022 مقابل 101.39 مليون خط خلال الشهر المماثل من العام الماضي بنسبة انخفاض سنوي 2.26%، ومقارنة مع 99.07 مليون خط خلال شهر سبتمبر عام 2022 بنسبة نمو شهري 0.03%.

2- 94.18% نسبة انتشار الهاتف المحمول في مصر بنهاية شهر أكتوبر عام 2022 مقابل نسبة 98.09% خلال الشهر المماثل من العام الماضي بنسبة انخفاض سنوي 3.91%، ومقارنة مع نسبة 94.29% خلال شهر سبتمبر عام 2022 بنسبة انخفاض شهري 0.11%.

3- 69.49 مليون مستخدم للمحمول عبر الإنترنت بنهاية شهر أكتوبر عام 2022 مقابل 61.79 مليون خط خلال الشهر المماثل من العام الماضي بنسبة نمو سنوي 12.46%، ومقارنة مع 69.72 مليون مستخدم خلال شهر سبتمبر عام 2022 بنسبة انخفاض شهري 0.33%.

4- 2.05 مليون مستخدم USB Modem بنهاية شهر أكتوبر عام 2022 مقابل 2.86 مليون مستخدم خلال الشهر المماثل من العام الماضي بنسبة انخفاض سنوي 28.15%، ومقارنة مع 2.02 مليون مستخدم خلال شهر سبتمبر عام 2022 بنسبة نمو شهري 1.68%.

5- 10.85 مليون مشترك بخدمة الإنترنت فائق الشركة ADSL بنهاية شهر أكتوبر عام 2022 مقابل 9.83 مليون مشترك خلال الشهر المماثل من العام الماضي بنسبة نمو سنوي 10.37%، ومقارنة مع 10.77 مليون مستخدم خلال شهر سبتمبر عام 2022 بنسبة نمو شهري 0.71%.

6- 70.12% نسبة مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول من إجمالي مشتركي المحمول بنهاية شهر أكتوبر عام 2022 مقابل نسبة 60.94% خلال الشهر المماثل من العام الماضي بنسبة نمو سنوي 9.17%، ومقارنة مع 70.37 مليون مستخدم خلال شهر سبتمبر عام 2022 بنسبة انخفاض شهري 0.25%.

7- 11.93 مليون مشترك بالهاتف الثابت بنهاية شهر أكتوبر عام 2022 مقابل 11.08 مليون مشترك خلال الشهر المماثل من العام الماضي بنسبة نمو سنوي 7.73%، ومقارنة مع 11.41 مليون مستخدم خلال شهر سبتمبر عام 2022 بنسبة نمو شهري 4.57%.