شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الذهب واستقرار الدولار والموافقة على قرض صندوق النقد..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم تلفزيون الخليج 365 نشرة اقتصادية جديدة، اشتملت على أبرز الوقائع والأحداث الاقتصادية وتطورات أسواق الذهب والمعادن الثمينة في مصر، وإلى النشرة:

تشهد أسعار الذهب تراجعا ملحوظا فى كافة الأعيرة المتداولة بمصر بحوالي 40 جنيها، حيث يسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا فى السوق 1860 جنيها فى تداولات اليوم، وبلغ التراجع في سعر الجنيه الذهب 120 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم فى مصر، تسجل 1594 جنيها لعيار 18 وسجل الذهب عيار21 سعر 1860 جنيها للجرام وبلغ عيار 24 سعر 2126 جنيها وأخيرا الجنيه الذهب 14880 جنيها والأونصة الذهب 1794 جنيها

الذهب العالمي

ارتفعت العقود الآجلة للذهب فى ختام تعاملات الجمعة 16 ديسمبر، مقلصة خسائرها التى سجلتها طوال الأسبوع الماضي، فى ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 12.40 دولار أو 0.7% إلى 1800.20 دولار للأونصة، مسجلة خسائر أسبوعية بنحو 0.6%.

استقرار العملات اليوم

استقرت أسعار العملات اليوم السبت 17-12-2022 بالبنوك العاملة فى مصر أمام الجنيه المصرى، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصرى عند سعر 24.61 جنيه للشراء، و24.66 جنيه للبيع، والريال السعودى أمام الجنيه عند سعر 6.54 جنيه للشراء، و6.55 جنيه للبيع، والدينار الكويتى مسجلًا 77.62 جنيه للشراء، و 80.52 جنيه للبيع،و ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 26.10 جنيه للشراء، 26.47 جنيه للبيع، واستقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 30.24 جنيه للشراء، 30.65 جنيه للبيع.

الصندوق يوافق على صرف قرض لمصر

وافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى على عقد اتفاق مدته 46 شهرا مع مصر فى إطار "تسهيل الصندوق الممدد" 3 مليار دولار ويتيح القرار صرف دفعة فورية بما يعادل 347مليون دولار أمريكي) للمساعدة فى تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.