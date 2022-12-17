شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. المالية تستعد لإطلاق برنامج "فاتورتك حمايتك وجايزتك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم السبت 17-12-2022 اخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تستعدان لإطلاق برنامج التحفيز "فاتورتك حمايتك وجايزتك".

وزير المالية: نستعد لإطلاق برنامج التحفيز "فاتورتك حمايتك وجايزتك"

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تستعدان لإطلاق برنامج التحفيز "فاتورتك حمايتك وجايزتك"، وهو البرنامج الأول من نوعه الذي يجعل من المواطن شريكاً أساسياً لإنجاح المنظومة الإلكترونية للضرائب، والتي قطعنا شوطاً كبيراً كان له الإنعكاس الأكبر على الإيرادات الضريبية المتحققة رغم الظروف الإقتصادية العالمية.

وأوضح دكتور معيط، أن البرنامج يهدف إلى خلق ثقافة ضريبية جديدة تحث وتحفز المواطن من خلالها على طلب الايصال أو الفاتورة من المتاجر والمحلات، وذلك في إطار خطة الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، مُشيرًا إلى أنّ هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع خطوات الدولة في التحول الرقمي والشمول المالي والانتقال إلى المنظومات الإلكترونية مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الايصال الإلكتروني .

وأوضح " وزير المالية " أنه تم تصميم هذا البرنامج بحيث يتضمن مجموعة من آليات التحفيز، منها حصول المواطن على خصومات وقسائم مجانية للشراء، هذا بالإضافة إلى سحب دوري على جوائز كبرى تصل قيمتها إلى مليون جنيه بصفة دورية، و غيرها من الهدايا والجوائز العينية القيمة.

وأشار " وزير المالية " أن المرحلة التجريبية من البرنامج والتى سيتم إطلاقها فى خمس مولات كبري بالقاهرة لقياس تفاعل المواطن من خلال تقديم خصومات فورية فور إرسال معاملة الشراء من خلال موظف الكاشير بالمحلات المشاركة.

وأضاف وزير المالية أن برنامج " فاتورتك.. حمايتك وجايزتك " سيعمل على تحفيز المجتمع الضريبي لتشجيع المواطنين على التفاعل مع النظم الضريبية وطلب الايصالات أو الفواتير، موضحًا أنّ المادة رقم 74 في قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها تسمح لوزير المالية بعد موافقة مجلس الوزراء، على تقديم نظام حوافز ضريبية للمواطنين والتجار بما لا يتجاوز نسبة 1% من حصيلة ضريبة القيمة المضافة، لتشجيع المواطنين على طلب الفاتورة الضريبية من التجار.

"الإسكان" تشدد على أهمية توطين صناعة الطلمبات محليا لزيادة متطلبات السوق

زار الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية مصنع الشركة المصرية الألمانية للطلمبات، بمحافظة السويس، وهو أحد المصانع المحلية التي تنتج الطلمبات اعتمادا على مواصفات عالمية، ومنها الطلمبات المستخدمة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب، وتحلية مياه البحر، ومشروعات معالجة الصرف الصحي، ورافقه في الزيارة، رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وممثلون عن الوزارة، وجميع الإدارات الفنية بالجهات التابعة لقطاع المرافق.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن الزيارة تنفيذاً لتوجيهات وزير الاسكان، بضرورة تذليل جميع العقبات التي تواجه الشركات والمصانع المحلية، للوصول إلى التصنيع المحلي الكامل لكل متطلبات تنفيذ المشروعات، ومنها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتأكيداً على استمرار مجهودات الدولة في تعظيم دور الصناعة الوطنية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بالاعتماد على التصنيع المحلي لتلبية احتياجات السوق المحلية، وتوطين الصناعات محلياً، وزيادة فرص العمل، لتنفيذ خطة الدولة الطموحة لخدمة المواطن، وتحقيق الحياة الكريمة.

التطوير العقارى بجمعية رجال الأعمال تبحث مع المجتمعات العمرانية تسعير الوحدات

عقدت لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة، ندوة مع المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشئون تطوير وتنمية المدن لمناقشة واستعراض الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة وآليات طرح الأراضي والتيسيرات المقدمة للمطورين والمقاولين.

وشارك في اللقاء، المهندس أحمد صبور والدكتورة نيفين عبد الخالق أعضاء مجلس الإدارة والمهندس علاء فكري نائب أول رئيس اللجنة والمهندس محمد عجلان نائب ثاني رئيس اللجنة ، كما حضر اللقاء عدد كبير من أعضاء الجمعية من ممثلي مجتمع الاعمال المصري.

رئيس هيئة سلامة الغذاء يلتقى وزير الزراعة اللبنانى والوفد المرافق له

التقى الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الدكتور عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبناني والوفد المرافق له بالمقر الرئيسي للهيئة، حضر اللقاء علي الحلبي السفير اللبناني بالقاهرة، ونور عطوى الملحق الاقتصادي بسفارة لبنان، ونعيم خليل رئيس نقابة مصدري الخضر والفاكهة بلبنان، إلى جانب الدكتور أشرف سامي مدير عام الرقابة على الصادرات، والدكتور نصحي ويصا مدير عام الرقابة على الواردات، والدكتورة سمر شعراوي مدير إدارة الرقابة على المحطات ومراكز التعبئة، والدكتورة كاريمان محمد عضو لجنة التظلمات بالهيئة، بالإضافة إلى عدد من المصدرين اللبنانيين .

وقال الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء إن العلاقة الوطيدة بين الشعبين المصري واللبناني تمثل أساساً لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، كما أن مجال سلامة الغذاء يعد جزء من هذه العلاقة، مؤكداً على أهمية دور الهيئة كجهة رقابية خدمية في الارتقاء بجودة وتنافسية الصناعات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية، وكذا دورها الرقابي على الأغذية الواردة إلى مصر.

%16 زيادة فى إجمالى الكميات المنقولة بوسائل نقل المواد البترولية عام 22/2021

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليـوم السبت، النشرة السنوية لوسائل نقل المواد البترولية والغاز الطبيعى فى مصر عام 2021/2022.

وأهم مؤشراتها بلــــغ إجمــــإلى الكميـات المنقـولة بواســطـة وســائـل نقــل المــواد البتروليــة 105.8 مليون طــن مترى عام 2021/2022مقابل 91.2 مليون طن متــرى عــام 2020/2021 بنسبــة زيادة قدرها 16 %، وبلــغ اجمإلى الكميات المنقولـة من المواد البترولية بواسطة صهاريج السكك الحديدية 311 ألف طن مترى عـام 2021/ 2022 بمتوسـط تكلفـة نقـل للطن قدرها 79 جنيه مقابل 325.3 ألـف طـن مترى عام 2020/ 2021 بنسبة انخفاض قدرها 4.4%.

وبلغـــت الكــميـات المنقولة باللـوارى 27.6 مليـون طـن متــرى عـام 2021/2022 بمتوسط تكلفة نقل للطن قدرها 63 جنيه مقابل 22.5مليــــون طن مترى عام 2020/2021 بنسبة زيادة 22.8 %.