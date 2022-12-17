شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 يسجل 1860 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث فى سعر الذهب اليوم السبت بسوق الصاغة، حيث تشهد الأسعار تراجعا ملحوظا فى كافة الأعيرة المتداولة بمصر، حيث يسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا فى السوق 1860 جنيها فى تداولات اليوم، وقد تشهد هذه الأسعار تغيرات أخرى الساعات المقبلة.

أسعار الذهب اليوم فى مصر، تسجل 1594 جنيها لعيار 18 وسجل الذهب عيار21 سعر 1860 جنيها للجرام وبلغ عيار 24 سعر 2126 جنيها وأخيرا الجنيه الذهب 14880 جنيها والأونصة الذهب 1794 جنيها

ارتفعت العقود الآجلة للذهب فى ختام تعاملات الجمعة 16 ديسمبر، مقلصة خسائرها التى سجلتها طوال الأسبوع الماضي، فى ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 12.40 دولار أو 0.7% إلى 1800.20 دولار للأونصة، مسجلة خسائر أسبوعية بنحو 0.6%.

قال روب هاوورث، كبير محللى الاستثمار فى U.S. Bank Wealth Management، أن "أسعار المعدن النفيس انتعشت فى منتصف الأسبوع، على خلفية بيانات التضخم الضعيفة، وآمال توقف مجلس الاحتياطى الفدرالى عن رفع أسعار الفائدة قريبًا".

أضاف قائلاً: "الإعلان المتشدد من الفدرالى فى وقت متأخر من الأربعاء 14 ديسمبر ضغط بشدة على أسعار الذهب".

ويتوقع Commerzbank انخفاض الذهب إلى نحو 1750 دولاراً للأونصة حتى يتضح انتهاء دورة رفع الفائدة الأميريكة، فيما ترتفع الأسعار إلى 1850 دولاراً بنهاية عام 2023.