شكرا لقرائتكم خبر عن %16 زيادة فى إجمالى الكميات المنقولة بوسائل نقل المواد البترولية عام 22/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليـوم السبت، النشرة السنوية لوسائل نقل المواد البترولية والغاز الطبيعى فى مصر عام 2021/2022.

وأهم مؤشراتها بلــــغ إجمــــإلى الكميـات المنقـولة بواســطـة وســائـل نقــل المــواد البتروليــة 105.8 مليون طــن مترى عام 2021/2022مقابل 91.2 مليون طن متــرى عــام 2020/2021 بنسبــة زيادة قدرها 16 %، وبلــغ اجمإلى الكميات المنقولـة من المواد البترولية بواسطة صهاريج السكك الحديدية 311 ألف طن مترى عـام 2021/ 2022 بمتوسـط تكلفـة نقـل للطن قدرها 79 جنيه مقابل 325.3 ألـف طـن مترى عام 2020/ 2021 بنسبة انخفاض قدرها 4.4%.

وبلغـــت الكــميـات المنقولة باللـوارى 27.6 مليـون طـن متــرى عـام 2021/2022 بمتوسط تكلفة نقل للطن قدرها 63 جنيه مقابل 22.5مليــــون طن مترى عام 2020/2021 بنسبة زيادة 22.8 %.

وبلــغ اعداد خطوط أنابيــب البتـرول الرئيسـيـة 87 خط بإجمإلى اطوال6.3 ألف كم عام 2021/2022، وبلغ اجمـــإلى الكميــات المنقولة من المواد البترولية متضمنة )المنتجات البترولية ، الخــــــام ، المتكثفات ، البوتاجاز( بواسطـة خطــوط انابيـــب البتــــــرول 67.6 مليـون طـن متــرى عام 2021/2022 بمتوسط تكلفـــة نقــل للطــن علـى التوالـــى قــدرها) 572، 464 ، 188، 439 ( جنيــه مقابــل 59.8 مليـــون طــن عـــام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 13.1%.

وبلغــــت الكميـــات المنقولـــة مــن الزيت الخـــام والمنتجــات البتروليـــة بالنـاقـــلات السـاحليـــة المستأجــرة 10.2 مليـــون طـــن عــام 2021/ 2022 بمتوسط تكلفــة نقل للطن قدرها 98 جنيه مقابل 8.6 مليون طــن مــترى عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 18.5%، وبلغت الكميـــات المنقولـــة من الغاز الطبيعى 72.5 مليار متر مكعب منها 62.8مليار متر مكعب للسوق المحلى بنسبة 86.7% و9.6 مليار متر مكعب للتصــدير بنسبة 13.3% , بمتوسط تكـلفة نقــل الـمتر المكعـب 0.04 جنيـة عـام 2021/2022 مقابـل 66.7 مليـــار متر مكــعب عام 2020/ 2021 بنسبة زيادة قدرها 8.6%.

وبلــغ إجمــالــى تكــلفــة نقــل الكميــات المنقولــة من الغاز الطبيعى 2.9 مليار جنيه بينما بلــغ إجمــالــى تكــلفــة نقــل الكميــات المنقولــة من المواد البترولية 36.3 مليار جنيه عام 2021/2022.