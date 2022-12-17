شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر سهم "البنك التجاري الدولي (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بحجم تداول بلغ 38.5 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.8 مليار جنيه، يليه سهم "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول بلغ 172 مليون ورقة، وقيمة تداول 925.4 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول بلغ 88.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 898.4 مليون جنيه، ثم "المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداول 43.9 مليون ورقة، وبقيمة تداول 802.1 مليون جنيه، ثم "سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك" بحجم تداول 48.5 مليون ورقة، وقيمة تداول 652.5 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفى المركز السادس "مدينة نصر للإسكان والتعمير" بحجم تداول بلغ 169.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 601.5 مليون جنيه، ثم "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول 42.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 328.1 مليون جنيه، ثم "الصناعات الكيماوية المصرية-كيما"، بحجم تداول 48.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 308.8 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "حديد عز"، بحجم تداول 14.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 299.1 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "الشمس للإسكان والتعمير"، بحجم تداول بلغ 40.8 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 296.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 15141.55 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 4.97% ليغلق عند مستوى 2864.04 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" صعودًا بنحو 4.84% ليغلق عند مستوى 4214.35 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 2.62% ليغلق عند مستوى 18178.10 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 3629.11 نقطة.