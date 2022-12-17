شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر
وجاء فى المركز الثالث "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول بلغ 88.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 898.4 مليون جنيه، ثم "المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداول 43.9 مليون ورقة، وبقيمة تداول 802.1 مليون جنيه، ثم "سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك" بحجم تداول 48.5 مليون ورقة، وقيمة تداول 652.5 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.
وفى المركز السادس "مدينة نصر للإسكان والتعمير" بحجم تداول بلغ 169.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 601.5 مليون جنيه، ثم "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول 42.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 328.1 مليون جنيه، ثم "الصناعات الكيماوية المصرية-كيما"، بحجم تداول 48.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 308.8 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "حديد عز"، بحجم تداول 14.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 299.1 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "الشمس للإسكان والتعمير"، بحجم تداول بلغ 40.8 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 296.8 مليون جنيه.