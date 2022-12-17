شكرا لقرائتكم خبر عن تحت رعاية السياحة والآثار.. إقامة سباق زوسر الترا ماراثون الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ووزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لألعاب القوي، أُقيم سباق زوسر الترا ماراثون الدولي، والذي بدأ من هرم ميدوم بمحافظة بني سويف وانتهى عند هرم سقارة بالجيزة، وشارك فيه ١٧٠ متسابق مصري وأجنبي يمثلون ١٦ دولة أوروبية وأفريقية وعربية.

ومن جانبه، أكد عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي على أن إقامة الأحداث الرياضية والسباقات في المناطق الأثرية يعد دعاية للمقصد السياحي المصري ويبرز التنوع الذي يتمتع به في الأنماط والمنتجات السياحية والتي من بينها الشاطئية والثقافية والرياضية البيئة وغيرها، كما أن رعاية الوزارة لمثل هذه الفعاليات يأتي في إطار ملامح الإستراتيجية الإعلامية للترويج للمقصد السياحي المصري من خلال المشاركة فى الفعاليات الدولية المختلفة التي يتم تنظيمها في مصر للترويج للمقصد السياحي المصري وإبراز أنه مقصد متجدد نابض بالحياة.

وحضر افتتاح السباق بمحافظة بني سويف ممثلين عن المحافظ والهيئات الإقليمية بالمحافظة، كما حضر فى منطقة آثار سقارة مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالهرم، وحصل على المركز الأول تتابع فريق مصرى، والمركز الثاني تتابع فريق أثيوبى، والمركز الثالث تتابع فريق سودانى.

كما حصل على المركز الأول فردى متسابق من الأردن، والمركز الثاني فردى متسابق أمريكى.

أما بالنسبة للمتسابقات السيدات فقد حصل على المركز الأول فردي متسابقة من هولندا، وعلى المركز الثاني فردي متسابقة من سلطة عمان، وعلى المركز الثالث فردي متسابقة من روسيا.