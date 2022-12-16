شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 12 سهما بنسبة تجاوزت 15% خلال تعاملات الأسبوع الثانى فى ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر
2- كونتكت المالية القابضة بنسبة 15.10% ليغلق عند مستوى 4.040 جنيه.
3- القاهرة للدواجن بنسبة 15.19% ليغلق عند مستوى 3.110 جنيه.
4- دايس للملابس الجاهزة بنسبة 16.89% ليغلق عند مستوى 0.519 جنيه.
5- السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك بنسبة 17.14% ليغلق عند مستوى 16.400 جنيه.
6- أوراسكوم المالية القابضة بنسبة 18.18% ليغلق عند مستوى 0.260 جنيه.
7- راية القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 20.37% ليغلق عند مستوى 3.250 جنيه.
8- النساجون الشرقيون للسجاد بنسبة 22.58% ليغلق عند مستوى 10.910 جنيه.
9- النصر للملابس والمنسوجات-كابو بنسبة 24.39% ليغلق عند مستوى 1.846 جنيه.
10- مصر بني سويف للأسمنت بنسبة 29.94% ليغلق عند مستوى 36.020 جنيه.
11- مصر للفنادق بنسبة 32.03% ليغلق عند مستوى 55.770 جنيه.
12- مستشفى النزهة الدولي بنسبة 45.37% ليغلق عند مستوى 9.100 جنيه.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 15141.55 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 4.97% ليغلق عند مستوى 2864.04 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" صعودًا بنحو 4.84% ليغلق عند مستوى 4214.35 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 2.62% ليغلق عند مستوى 18178.10 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 3629.11 نقطة.
وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 22.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 973.5 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.3%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 633 مليار جنيه إلى 643.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.7%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 172.1 مليار جنيه إلى 179.7 مليار جنيه بنسبة نمو 4.4%.