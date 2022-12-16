شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر الجديدة للإسكان" تطرح كراسة شروط تطوير مدينة غرناطة على المستثمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إن مجلس الإدارة وافق على طرح كراسة شروط تطوير مدينة غرناطة، على المستثمرين حتى يقدموا أفكارهم لاستغلال المكان واختيار أنسب العروض المقدمة منهم فنيًا وماليًا للمحافظة على قيمة مدينة غرناطة التراثية والحصول على أعلى عائد مادي من استثمارها، وجاري حاليًا استكمال الإجراءات لطرحها، ونظرًا لأن مبنى غرناطة له أبعاد أخرى غير أن تقوم الشركة بالاستثمار فيه الحصول على عائد منه فهو مبنى تراثي ومعلم أثري قديم ويحتاج إلى المحافظة عليه، وما تم عمله في المبنى سابقًا تم لإعادة رونقه إلى ما كان عليه.

وتوقعت الشركة، خلال الفترة المقبلة أن تكون الترسية في أقرب وقت، وجاري حاليًا استكمال الإجراءات لطرحها، وفي إطار التسويق للمكان بدأت إقامة عدة فعاليات بغرناطة منذ 1 نوفمبر عام 2022، وفعالية أخرى يوم 19 نوفمبر لمدة أسبوع، والفعالية التالية في 8 ديسمبر عام 2022 لمدة أسبوع، وتهدف هذه الفعاليات إلى تعريف المستثمرين بإمكانيات المنطقة، وذلك من أجل استهداف شريحة كبيرة ومتميزة من المستثمرين عند طرح كراسة الشروط.

وأوضحت الشركة، في ردها على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، أنه بالنسبة لتطوير منطقة الشولاند وحديقة الطفل، تم استقبال عرضين فنيين وماليين من شركتين متنافستين في موعد تقديم العروض يوم 19 يونيو الماضي، وتم فتح المظاريف ومراجعة العرضين، وتم استبعاد أحدهما لعدم الالتزام بتقديم ورفع العرض النهائي للجنة الفنية لمراجعته، وتقييمه حسب اشتراطات كراسة الشروط، وتم رفض العرض المقدم، وجاري حاليًا إعداد مذكرة لمجلس الإدارة بالخطة البديلة لسرعة استغلال هذه المنطقة، والاستفادة من عوائدها المالية، وذلك لأن طرح عدة بدائل كخطة لاستثمار هذه المنطقة في أسرع وقت حتى يمكن الاستفادة منها.

أضافت أن مجلس الإدارة وافق على الخطة البديلة لإعادة طرح منطقة الشولاند وحديقة الطفل للاستغلال، وتم دمج هذه المنطقة ضمن منطقة التطوير للجزء غير المطور، والجاري تصميمه حاليًا للاستفادة من إمكانيات المنطقة، ودراسة اقتراح أنشطة جديدة لهذه المنطقة تتكامل مع باقي الأنشطة المقترحة بالجزء غير المطور.

أما بالنسبة للجزء المطور من المنتزه السياحي البالغ مساحته 16 فدانًا، أوضحت الشركة، أنه تم بدء عقد إدارة وتشغيل الجزء المطور في 1 أغسطس عام 2022 تنفيذًا لقرار مجلس الإدارة، وتم بدء عقد إقامة وتنظيم الفعاليات بالجزء المطور في 1 سبتمبر عام 2022، وتم افتتاح حديقة الجزء المطور للجمهور في 2 سبتمبر وتم تجهيز وتشغيل خدمات المأكولات والمشروبات للزوار منذ الافتتاح.

أضافت كما أنه جاري إضافة بعض الأنشطة الرياضية والترفيهية بالجزء المطور حتى تقدم الحديقة الخدمة الترفيهية والثقافية والرياضية للمواطنين مما يعود على الشركة بعوائد مالية كبيرة.

جاء ذلك ردًا على ملاحظة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، على عدم استغلال بعض أصول الشركة، والتي تمثل طاقة عاطلة منها مدينة غرناطة رغم الانتهاء من مشروع تطويرها واستلامها منذ 28 مارس عام 2019، ومنطقة الشولاند البالغ مساحتها نحو 5824 متر مربع حديثة الطفل البالغ مساحتها 4791 متر مربع، وكذا الجزء المطور من المنتزه السياحي البالغ مساحتها 16 فدانًا منذ أبريل عام 2020 فضلًا عن عدم موافاة الجهاز برؤية الشركة لاستغلال باقي مساحة المنتزه السياحي، ولم يتم حسم الخلاف بشأن الأراضي المتعدى عليها، والبالغ إجمالي مساحتها في 22 مايو عام 2022 نحو 9.6 مليون متر مربع متعدي على بعضها منذ 1979.