شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. 370 مليون يورو تمويلات إنمائية من ألمانيا لـ16 مشروعا فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 16-12-2022 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها إطلاق شركة صينية، شعلة التشغيل التجريبي لخط الإنتاج الجديد للألياف الزجاجية "فايبرجلاس" بطاقة إنتاجية 200 ألف طن سنويًّا بمصنعها بمنطقة السخنة الصناعية بتكلفة استثمارية تتجاوز 320 مليون دولار، اتفاق مصر مع الجانب الألماني على إطار التعاون المستقبلي حتي عام 2024، والذي يتمثل في تخصيص تمويلات إنمائية ميسرة ومنح ومبادلة ديون بقيمة 370.8 مليون يورو، لتمويل 16 مشروعا تنمويًا.



إطلاق التشغيل التجريبي لخط إنتاج مصنع بالعين السخنة تشغيل خط إنتاج جديد بمصنع فى السخنة باستثمارات 320 مليون دولارأطلقت شركة صينية، شعلة التشغيل التجريبي لخط الإنتاج الجديد للألياف الزجاجية "فايبرجلاس" بطاقة إنتاجية 200 ألف طن سنويًّا بمصنعها بمنطقة السخنة الصناعية بتكلفة استثمارية تتجاوز 320 مليون دولار، ويستهدف تشغيل 560 عامل مصري. تشغيل خط إنتاج جديد بمصنع فى السخنة باستثمارات 320 مليون دولارأطلقت شركة صينية، شعلة التشغيل التجريبي لخط الإنتاج الجديد للألياف الزجاجية "فايبرجلاس" بطاقة إنتاجية 200 ألف طن سنويًّا بمصنعها بمنطقة السخنة الصناعية بتكلفة استثمارية تتجاوز 320 مليون دولار، ويستهدف تشغيل 560 عامل مصري.

وتعتزم الهيئة الاقتصادية لقناة السويس تنظيم زيارة ترويجية في النصف الأول من العام المقبل 2023 بالتنسيق مع السفير الصيني بالقاهرة والمطور الصناعي تيدا-مصر ضمن الجولات الترويجية التي تستهدفها الهيئة الفترة المقبلة.



الاتفاق مع ألمانيا 370 مليون يورو تمويلات إنمائية ميسرة لـ16 مشروعا فى مصرأعلنت وزارة التعاون الدولي، أنه تم الاتفاق مع الجانب الألماني على إطار التعاون المستقبلي حتي عام 2024، والذي يتمثل في تخصيص تمويلات إنمائية ميسرة ومنح ومبادلة ديون بقيمة 370.8 مليون يورو، لتمويل 16 مشروعا تنمويًا بقطاعات التعليم الفني والتدريب المهني ودعم الابتكار بالقطاع الخاص وسوق العمل والإصلاح الإداري والحوكمة والتنمية الحضرية وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والصرف الصحي والزراعة، من بين هذه التمويلات من المقرر أن يتم تخصيص 258 مليون يورو في صورة تمويل تنموي ميسر ومنح ومبادلة ديون؛ لدعم محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي". 370 مليون يورو تمويلات إنمائية ميسرة لـ16 مشروعا فى مصرأعلنت وزارة التعاون الدولي، أنه تم الاتفاق مع الجانب الألماني على إطار التعاون المستقبلي حتي عام 2024، والذي يتمثل في تخصيص تمويلات إنمائية ميسرة ومنح ومبادلة ديون بقيمة 370.8 مليون يورو، لتمويل 16 مشروعا تنمويًا بقطاعات التعليم الفني والتدريب المهني ودعم الابتكار بالقطاع الخاص وسوق العمل والإصلاح الإداري والحوكمة والتنمية الحضرية وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والصرف الصحي والزراعة، من بين هذه التمويلات من المقرر أن يتم تخصيص 258 مليون يورو في صورة تمويل تنموي ميسر ومنح ومبادلة ديون؛ لدعم محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي".

وتبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع ألمانيا 1.6 مليار يورو، تم من خلالها تمويل 30 مشروعًا في صورة تمويلات تنموية ميسرة ومنح دعم فني ومساهمات مالية، واستفاد منها العديد من القطاعات من بينها كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والصرف الصحي، والري، والدعم المائي، وإدارة المخلفات الصلبة، والهجرة، وسوق العمل، والابتكار بالقطاع الخاص، والتعليم الفني، والتدريب المهني، والتنمية الحضرية، والإصلاح الإداري، والمرأة، والشباب والتنمية الاجتماعية.

تسجيل 20 ألف «حالة» تجارة إلكترونية من خلال الحصر الضريبىكشف الدكتور السيد صقر رئيس قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ بمصلحة الضرائب المصرية، عن تسجيل 20 ألف «حالة» للتجارة الإلكترونية في الفترة الماضية من خلال أعمال التتبع والحصر الضريبي، مضيفًا أن هناك تعاونًا وتنسيقًا مستمرًا مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وجهاز حماية المستهلك، وهيئة الرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، والاتحاد العام للغرف التجارية والسجل التجاري. تسجيل 20 ألف «حالة» تجارة إلكترونية من خلال الحصر الضريبىكشف الدكتور السيد صقر رئيس قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ بمصلحة الضرائب المصرية، عن تسجيل 20 ألف «حالة» للتجارة الإلكترونية في الفترة الماضية من خلال أعمال التتبع والحصر الضريبي، مضيفًا أن هناك تعاونًا وتنسيقًا مستمرًا مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وجهاز حماية المستهلك، وهيئة الرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، والاتحاد العام للغرف التجارية والسجل التجاري.

قال إن وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب تضم مجموعة من أكفأ العاملين، يعكفون علي أداء واجباتهم الوظيفية في حصر وتتبع أنشطة التجارة الإلكترونية المحلية والخارجية و«صناعة المحتوى»، ويحرصون على التواصل مع رواد التجارة الإلكترونية والرد علي كل استفساراتهم بما يسهم في تعزيز الوعي الضريبي، وزيادة معدلات التسجيل الطوعي.