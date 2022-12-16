شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 80.15 دولار لبرنت و74.96 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت أسعار النفط تراجعها، اليوم الجمعة، ليسجل برميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت 80.15 دولار، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 74.96 دولار.

قال حميد علوان، أستاذ الاقتصاد، إن سعر النفط الروسي يحدده السوق، ولا يمكن وضع سقف محدد له، لافتا إلى أن القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي سياسي ذات أبعاد اقتصادية.

وأضاف أستاذ الاقتصاد خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاختلافات السياسية داخل القارة الأوروبية كانت السبب الرئيسي وراء فشل وضع سقف لسعر الغاز، مشيرًا إلى معاناة بعض الدول في قضايا اقتصادية مثل الديون الداخلية، فعلى سبيل المثال تعاني إسبانيا من أزمات اقتصادية أكبر من تلك التي تعانيها ألمانيا، الأمر الذي يخلق حالة من الانقسام حول القرار السياسي الأوروبي.

وأوضح أستاذ الاقتصاد، أن المشكلات الاجتماعية التي تعانيها بعض الدول الأوروبية، التي ظهرت مؤخرًا في صورة تظاهرات بعدد من البلدان، لا يستطيع الاتحاد الأوروبي المساهمة في حلها، سواء من خلال خفض مستويات التضخم، أو رفع معدلات النمو بالقارة

أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، ألكسندر جروشكو، أن بلاده ستتخذ تدابير لضمان المصالح الاقتصادية الروسية فى مواجهة العقوبات الغربية الجديدة.

وقال جروشكو اليوم الجمعة، تعليقاً على الحزمة التاسعة الجديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي: "نُقيم أفعال بروكسل بشكل سلبي، وسنعمل على إجراءات من شأنها أن تضمن مصالحنا الاقتصادية".

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسية ألكسندر جروشكو اليوم الجمعة، إن فرض عقوبات جديدة على روسيا يقوض مصالح الاتحاد الأوروبي.

وأضاف جروشكو - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أنه من الواضح للجميع أن المستفيد الرئيسي من جميع العقوبات الأوروبية الجديدة هي الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن روسيا تعمل على اتخاذ إجراءات جديدة لحماية مصالحها الاقتصادية.