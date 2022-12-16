شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022 فى سوق الصاغة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث لسعر الذهب اليوم الجمعة، في السوق المصري، وسط تغييرات لحظية في سعر المعدن الأصفر، وسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 1875 جنيها وقت صياغة هذه السطور، وفي السطور التالية نرصد آخر تطورات أسعار المعدن النفيس.





أسعار الذهب اليوم

عيار 18 سجل 1607 جنيهات.

عيار 21 سجل 1875 جنيها.

وعيار 24 سجل 2143 جنيها.

الجنيه الذهب 15000 جنيه.

تراجعت أسعار الذهب عالمياً بما يقارب 1% أمس الخميس 15 ديسمبر، بعد أن قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن العام المقبل سيشهد المزيد من رفع سعر الفائدة، وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1791.23 دولار للأونصة ليزداد تراجعاً عن ذروة أكثر من 5 أشهر التي سجلها يوم الثلاثاء، ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9% مسجلة 1802.10 دولار.

وقال جريوم بأول رئيس الاحتياطي الفيدرالي أمس الأول الأربعاء، إن المركزي الأمريكي سيتبنى المزيد من الرفع في سعر الفائدة العام المقبل حتى رغم انزلاق الاقتصاد الأمريكي صوب ركود محتمل، وعلل ذلك بأن الاقتصاد سيتكبد ثمناً باهظاً أكثر إذا لم يكبح المركزي التضخم بقوة.

ويعرف عن الذهب أنه وسيلة تحوط ضد التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تميل إلى إضعاف جاذبيته لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائداً، وارتفع مؤشر الدولار 0.1%، وزيادة الدولار تجعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين من الخارج.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 2.7% إلى 23.24 دولار للأونصة وتراجع البلاتين 1.1% إلى 1017.25 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.7% إلى 1903.18 دولار.