شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 16-12-2022 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثبت سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 16-12-2022، بالبنوك العاملة فى مصر مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى بنكى الأهلى المصرى ومصر سعر 6.54 جنيه للشراء، و6.55 جنيه للبيع، واستقر فى البنك المركزى المصرى عند 6.55 جنيه للشراء، و6.57 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الريال السعودى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغييرها.



وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:





سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى6.55 جنيه للشراء.

6.57 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى6.54 جنيه للشراء.

6.55 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك مصر6.54 جنيه للشراء.

6.55 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية6.53 جنيه للشراء.

6.57 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib6.54 جنيه للشراء.

6.57 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك البركة6.51 جنيه للشراء.

6.57 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس6.52 جنيه للشراء.

6.57 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى6.56 جنيه للشراء.

6.57 جنيه للبيع.