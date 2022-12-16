شكرا لقرائتكم خبر عن عدم سد فتحات التهوية.. أهم الإرشادات المتبعة لمستخدمى سخانات الغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عدد من الإرشادات التى يجب اتباعها عن استخدام سخانات الغاز الطبيعى خاصة مع انخفاض درجات الحرارة، وكانت تلك الإرشادات كالتالى ..

1- عدم العبث نهائيًا بمهمات الغاز الطبيعى.

2-عدم اللجوء إلى اشخاص غير مؤهلين للتعامل مع سخانات الغاز أو استخدام خامات غير معتمدة (خامات سباكة ) على أن يكون التعامل فقط مع الشركات المعتمدة للغاز.

2- عدم سد فتحات التهوية الخاصة بالسخانات (الهواية) نهائيا إذ يلجأ بعض العملاء الى الغائها او سدها بمعرفتهم وخصوصا مع برودة الطقس.

3- عدم إلغاء المدخنة الخاصة بالسخان (المركبة فوق السخان ) لأى سبب من الأسباب.

4- عدم استبدال أجهزة السخان أو البوتاجاز وتحويلهم للعمل بالغاز الطبيعى عن طريق العميل.

5- التأكد من غلق صنابير المياة الساخنة حال انقطاع المياة الأمر الذى قد يؤدى فى حالة عدم غلقها إلى تشغيل السخان بصفة مستمرة دون توقف و بدون علم العميل.