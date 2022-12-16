شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مميزات لعداد الغاز مسبق الدفع.. أهمها التحكم فى الاستهلاك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عدد من المميزات التى يتضمنها عدادات الغاز الطبيعى مسبقة الدفع والتعلق بالاستهلاك والتحصيل وعدم قطع الخدمة وكانت تلك المميزات كالتالى ..

1- التحصيل المقدم يمنع مشكلة تراكم الفواتير.

2-"هتقدر تراقب معدل استهلاكك بشكل دقيق وتتحكم في استهلاكك".

3-العداد يحسب نفس الشرايح الاستهلاكية وبنفس أسعار العداد الميكانيكي.

4- "هينبهك عشان تشحن كارتك قبل ما يخلص الرصيد".

5- يضمن عدم قطع الخدمة خلال أيام العطلات الرسمية و الأسبوعية و الساعات الصديقة.

وكانت شركة بتروتريد، احدى شركات قطاع البترول، قد أعلنت عن بدء استقبال قراءة الغاز الشهرية للوحدات إلكترونيًا لشهر ديسمبر بدءًا من يوم السبت وحتى يوم 20 ديسمبر الجارى.

ويأتي ذلك في إطار تطبيق استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، في تعميم "التحول الرقمي" في كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث أتاحت شركة بتروتريد 14طريقة لمستهلكى الغاز للإبلاغ عن القراءات ودفع فواتير الاستهلاك إلكترونيًا لمواكبة التوسع غير المسبوق الذى يشهده المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى.

وتستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية، التوسع فى تطبيق الوسائل والأساليب الرقمية المتطورة فى تقديم الخدمات لعملاء الغاز الطبيعى، تيسيرًا عليهم فى أداء المعاملات الخاصة بفواتير الاستهلاك الشهرى.