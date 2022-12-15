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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزارة السياحة شاركت في اجتماعات الدورة الـ25 للمجلس الوزاري العربي للسياحة التي عقدت بمقر جامعة الدول العربية برئاسة وزير السياحة والآثار بالمملكة الأردنية الهاشمية نايف الفايز، بمشاركة عدد من وزراء السياحة، والسفراء ورؤساء الوفود في الدول الأعضاء، كما حضره ممثلون عن عدد من المنظمات الإقليمية والدولية؛ من أبرزها منظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية، والمنظمة العربية للسياحة، واتحاد الكتاب السياحيين العرب. وصدر عن الدورة الموافقة على اختيار «الدوحة» عاصمة للسياحة العربية للعام 2023. وناقش المجتمعون وثيقة الاستراتيجية العربية للسياحة والموافقة على إقرارها، والدعوة إلى البدء بخطوات تنفيذها، وبحث في الاجتماع دعم وتنمية التعاون العربي البيني في مجال السياحة، وتعزيز ثقة السائح العربي. وناقش المجتمعون وثيقة الاستراتيجية العربية للسياحة والموافقة على إقرارها، والدعوة إلى البدء بخطوات تنفيذها، وبحث في الاجتماع دعم وتنمية التعاون العربي البيني في مجال السياحة، وتعزيز ثقة السائح العربي.

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